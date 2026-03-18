Congrès, directive, valorisation du métier... 3 infos à retenir sur les Entreprises du Voyage

Après la campagne Stop Arnaque, lancée l’an dernier, les EDV préparent un second volet qui est un "véritable outil de valorisation de votre métier." précise Valérie Boned.



Il s'agit d'un film d'une minute qui met en scène une situation de panique dans un aéroport, et montre que la seule personne sereine est celle passée par un agent de voyage.



" Je l’ai présenté en conseil d’administration il y a presque un mois, avant la crise. Le film retenu est, à mon sens, très réussi et surtout, il résonne fortement avec l’actualité ."



Les EDV enverront ce film d’ici la fin de semaine à ses adhérents, accompagné d’un kit. "L’objectif est clair : que vous le partagiez avec vos clients. Vous pourrez également le personnaliser en y intégrant votre logo, le relayer sur vos supports et vos réseaux sociaux".