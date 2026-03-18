Congrès, directive, valorisation du métier... 3 infos à retenir sur les Entreprises du Voyage

Sur la directive européenne des voyages à forfait
Valérie Boned, Présidente des EDV a abordé plusieurs sujets : le congrès national, le lancement d'un nouveau film pour valoriser le métier, et la directive européenne des voyages à forfait - Photo CE
Sur la révision de la directive européenne des voyages à forfait, Valérie Boned Présidente des EDV rappelle : "La bonne nouvelle c’est qu’il n’y a pas de limitation des acomptes clients.
Pour le reste, on note quelques précisions supplémentaires, notamment concernant la prise en charge et l’information préalable des personnes à mobilité réduite.
Deux enjeux principaux se dégagent pour nous : d’une part, la manière dont ces dispositions seront transposées, et d’autre part, la nécessité d’éviter toute surtransposition. C’est clairement notre rôle d’y veiller, dans un contexte déjà très contraint.
Enfin, sur la question de la responsabilité, bien sûr que nous porterons ce sujet, mais, à ce stade, je ne crois pas du tout à un retour en arrière sur ce point."
A lire aussi : Directive européenne : quid du remboursement sans frais pour les CEI au point de départ ?
Pour le reste, on note quelques précisions supplémentaires, notamment concernant la prise en charge et l’information préalable des personnes à mobilité réduite.
Deux enjeux principaux se dégagent pour nous : d’une part, la manière dont ces dispositions seront transposées, et d’autre part, la nécessité d’éviter toute surtransposition. C’est clairement notre rôle d’y veiller, dans un contexte déjà très contraint.
Enfin, sur la question de la responsabilité, bien sûr que nous porterons ce sujet, mais, à ce stade, je ne crois pas du tout à un retour en arrière sur ce point."
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Le congrès des EDV à Disneyland Paris : Plus de 300 inscrits !
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Le congrès des EDV qui se tiendra à Disneyland Paris du 4 au 6 mai 2026 a atteint la barre des 310 inscrits. "Nous en visions 300. J’ai donc demandé des chambres supplémentaires. J’invite vraiment ceux qui ne sont pas encore inscrits à le faire" précise Valérie Boned.
Concernant le programme, les sujets aborderont "les aspects économiques, sociaux et sociétaux", ainsi que des thématiques métiers : notamment autour du rail, de la relation client, de la nouvelle génération aux commandes des entreprises et de sa vision.
Une table ronde sera également consacrée aux investisseurs et aux repreneurs d’entreprises. Plusieurs personnalités interviendront : Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour l’ouverture, Jean-François Copé, Maire de Meaux, Jean Castex président de la SNCF et ancien Premier ministre, Serge Papin ministre des Petites et Moyennes Entreprises et du Tourisme, Justine Coutard déléguée générale du groupe ADP, Marc Lolivier secrétaire général de la FEVAD, ainsi que Jérôme Fourquet (IFOP) qui présentera une étude sur le tourisme.
Concernant le programme, les sujets aborderont "les aspects économiques, sociaux et sociétaux", ainsi que des thématiques métiers : notamment autour du rail, de la relation client, de la nouvelle génération aux commandes des entreprises et de sa vision.
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Un film pour valoriser le métier d'opérateurs de voyages
Après la campagne Stop Arnaque, lancée l’an dernier, les EDV préparent un second volet qui est un "véritable outil de valorisation de votre métier." précise Valérie Boned.
Il s'agit d'un film d'une minute qui met en scène une situation de panique dans un aéroport, et montre que la seule personne sereine est celle passée par un agent de voyage.
"Je l’ai présenté en conseil d’administration il y a presque un mois, avant la crise. Le film retenu est, à mon sens, très réussi et surtout, il résonne fortement avec l’actualité."
Les EDV enverront ce film d’ici la fin de semaine à ses adhérents, accompagné d’un kit. "L’objectif est clair : que vous le partagiez avec vos clients. Vous pourrez également le personnaliser en y intégrant votre logo, le relayer sur vos supports et vos réseaux sociaux".
Il s'agit d'un film d'une minute qui met en scène une situation de panique dans un aéroport, et montre que la seule personne sereine est celle passée par un agent de voyage.
"Je l’ai présenté en conseil d’administration il y a presque un mois, avant la crise. Le film retenu est, à mon sens, très réussi et surtout, il résonne fortement avec l’actualité."
Les EDV enverront ce film d’ici la fin de semaine à ses adhérents, accompagné d’un kit. "L’objectif est clair : que vous le partagiez avec vos clients. Vous pourrez également le personnaliser en y intégrant votre logo, le relayer sur vos supports et vos réseaux sociaux".
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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