Tourisme : la chute de l’activité se poursuit, sans report vers la France ni l’Europe

Sur le moyen-courrier, le retrait est moins marqué, tant en volume d’affaires (-12,5 %) qu’en nombre de dossiers (-9,2 %). Le panier moyen reste, quant à lui, orienté à la baisse (-3,7 %).



Les uns diront que l’hémorragie est stoppée sur les destinations proches. Sauf que ces chiffres signifient surtout que ces pays ne profitent pas de la situation et que, globalement, l’activité dans les agences de voyages reste en net repli.



La France elle-même ne bénéficie pas d’un effet de report, puisque si le volume d’affaires n’est qu’en très légère baisse (-0,7 %), le nombre de dossiers reste en retrait (-2,6 %), alors que le panier moyen augmente de 1,9 %.



À noter que dans le top 20 des destinations les plus réservées en avril 2026, seules six sont en progression.



L’Albanie s’annonce comme le tube de l’été (+511,4 % et une 7e place), la République dominicaine performe également (+19,8 % et une 12e place), La Réunion voit ses réservations exploser (+284,6 % et une 17e place), devant le Monténégro (+8,8 %) et Malte (+6,9 %).



Toutes les autres destinations sont dans le rouge.



Les plus fortes baisses de réservations concernent l’Égypte (-42,6 %), la Turquie (-35,8 %), les États-Unis et le Mexique (-36,4 %).



Et alors que les réservations restent largement de dernière minute, 48 % ont été réalisées pour un départ à moins de 30 jours, contre 24 % pour des départs à plus de 90 jours, l’été est très mal orienté.