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Tourisme : la chute de l’activité se poursuit, sans report vers la France ni l’Europe

Le baromètre des EDV de mai 2026


La question de ces dernières semaines, au sein des agences de voyages, était de savoir si le mois d’avril aurait été pire que mars. Et le baromètre des EDV avec Orchestra donne une lecture tout en nuances de l’activité. Si les réservations ne s’effondrent pas totalement, c’est aussi parce que, dans le panel, la destination France représente une part importante de l’activité. Les agences de voyages continuent toutefois d’être durablement dans le rouge.



Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 11:28

Agence de voyages : le long-courrier reste dans le rouge écarlate - Depositphotos
Agence de voyages : le long-courrier reste dans le rouge écarlate - Depositphotos
Exotismes
Mars avait été très difficile dans les agences de voyages en raison du déclenchement de la guerre en Iran et de la baisse des réservations. Avril ne sera guère meilleur.

Comme nous vous le révélons dans notre sondage, la chute de l’activité est disparate selon le type d’agences de voyages.

Elle est plus marquée pour celles qui revendent principalement des tour-opérateurs, avec un repli des réservations de plus de 30 % pour 63,5 % des répondants.

Le baromètre des EDV de mai 2026 révèle une situation très contrastée et surtout un bilan qu’il convient de prendre avec des pincettes.

En effet, après une baisse des réservations de 19,4 % en volume d’affaires en mars 2026, la pente se serait légèrement adoucie à -12,3 %. Le nombre de dossiers reste en retrait de 7,3 % et le panier moyen recule lui aussi, à 1 786 euros (-5,4 %).

Cela donne l’impression d’un amortissement de la chute de l’activité, alors qu’à bien y regarder, si la situation ne se dégrade pas davantage, elle reste à des niveaux très inférieurs.

Agence de voyages : le long-courrier reste dans le rouge écarlate

Tout d’abord, comme le souligne le communiqué des EDV, la destination France est surreprésentée dans le baromètre.

Elle représente près de la moitié des réservations du panel (46 %) et se maintient à -3 %, donc elle aussi en repli. Il n’y a donc, pour le moment, pas d’effet de report.

"La France représente une part très importante du panel, ce qui amortit fortement les évolutions globales et peut donner une impression de meilleure tenue qu’en réalité pour les opérateurs spécialisés sur l’étranger.

Or, sur le moyen et surtout le long-courrier, la baisse reste marquée.

Dans ce contexte, notre responsabilité est de tenir un discours de vérité : l’Observatoire est un repère, mais il est indispensable, ce mois-ci, de raisonner par zones et par mix de vente pour mesurer l’impact réel sur les entreprises", a expliqué Valérie Boned, la présidente des Entreprises du Voyage, qui souhaite d’ailleurs diversifier les sources de données afin de rendre ce repère le plus juste possible.

Et justement, quand on regarde le long-courrier, la chute reste lourde.

Près de deux mois après le début de la crise et plusieurs semaines de cessez-le-feu, les destinations lointaines continuent de souffrir : la baisse des réservations atteint -23,7 % en volume d’affaires et -25,5 % en nombre de dossiers. Seul le panier moyen progresse, sans doute sous l’effet de la hausse des coûts de l’aérien (+2,4 %).

Destinations : la France et le bassin méditerranéen ne profitent pas de la situation

Sur le moyen-courrier, le retrait est moins marqué, tant en volume d’affaires (-12,5 %) qu’en nombre de dossiers (-9,2 %). Le panier moyen reste, quant à lui, orienté à la baisse (-3,7 %).

Les uns diront que l’hémorragie est stoppée sur les destinations proches. Sauf que ces chiffres signifient surtout que ces pays ne profitent pas de la situation et que, globalement, l’activité dans les agences de voyages reste en net repli.

La France elle-même ne bénéficie pas d’un effet de report, puisque si le volume d’affaires n’est qu’en très légère baisse (-0,7 %), le nombre de dossiers reste en retrait (-2,6 %), alors que le panier moyen augmente de 1,9 %.

À noter que dans le top 20 des destinations les plus réservées en avril 2026, seules six sont en progression.

L’Albanie s’annonce comme le tube de l’été (+511,4 % et une 7e place), la République dominicaine performe également (+19,8 % et une 12e place), La Réunion voit ses réservations exploser (+284,6 % et une 17e place), devant le Monténégro (+8,8 %) et Malte (+6,9 %).

Toutes les autres destinations sont dans le rouge.

Les plus fortes baisses de réservations concernent l’Égypte (-42,6 %), la Turquie (-35,8 %), les États-Unis et le Mexique (-36,4 %).

Et alors que les réservations restent largement de dernière minute, 48 % ont été réalisées pour un départ à moins de 30 jours, contre 24 % pour des départs à plus de 90 jours, l’été est très mal orienté.

Été 2026 lui aussi orienté à la baisse, l’Espagne plébiscitée

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Les réservations pour les départs de juillet et août restent orientées à la baisse (-8,5 % en volume d’affaires), et cela s’accentue par rapport au dernier baromètre.

Cette tendance s’explique par l’attentisme que ressentent les agences de voyages.

Le panier moyen est lui aussi en repli (-1 %), tout comme le nombre de dossiers (-7,8 %). Toutes les zones suivent cette mauvaise dynamique, qu’il s’agisse de la France (-8,1 % en volume d’affaires), du moyen-courrier (-6,4 %) ou du long-courrier (-17 %).

Pour l’été, la couleur dominante reste le rouge, puisque la majorité des pays sont en recul.

Seuls l’Espagne (+3,5 %), l’Albanie (+270,3 %), le Canada (+12,9 %), le Monténégro (+6,3 %), la Norvège (+10,7 %) et la République dominicaine (+16,3 %) sont en hausse.

Le voyage à forfait suit la tendance pour l’été (-7 %), tout comme les hébergements (-8,7 %) et les circuits (-12,4 %).

L'infographie avec les données du baromètre des EDV de mai 2026

Observatoire des vacances des Français
Mai 2026
01 Départs d'avril 2026 vs avril 2025

Activité stable. VA +1,3 %, panier +1,9 % à 1 888 €. La France porte l'équilibre (+8 % VA, panier +9 %). Long-courrier en retrait (-2 % VA).

+1,3 %
Volume d'affaires
-0,5 %
Nbre de dossiers
1 888 €
Panier moyen (+1,9 %)
Zones géographiques — départs avril 2026 vs avril 2025
France Moyen-courrier Long-courrier

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Tags : albanie, barometre edv, edv, valerie boned
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