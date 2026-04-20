logo TourMaG  
Recherche avancée

Guerre en Iran : chômage partiel, licenciements économiques... les pros s'organisent !

Les Entreprises du Voyage ont sondé leurs adhérents


La guerre en Iran, qui ne devait durer que quatre à cinq semaines, s’éternise. Et alors que le cessez-le-feu arrive à son terme et que les États-Unis ont tiré sur un porte-conteneur iranien, le monde retient son souffle... à commencer par le secteur du tourisme. Les professionnels font face à une baisse plus ou moins prononcée de leur activité. Pour mesurer la situation réelle du secteur, Les Entreprises du Voyage ont sondé leurs adhérents, et leurs retours sont plutôt négatifs.


Rédigé par le Mardi 21 Avril 2026 à 07:30

Les Entreprises du Voyage ont sondé leurs adhérents, les résultats sont inquiétants - Depositphotos @eamesBot
Les Entreprises du Voyage ont sondé leurs adhérents, les résultats sont inquiétants - Depositphotos @eamesBot
CroisiEurope
Fin février, les États-Unis et Israël attaquaient l’Iran, sans objectif vraiment clair du côté américain, si ce n’est celui de faire chuter le régime.

Deux mois plus tard, les mollahs sont toujours en place, le détroit d’Ormuz est fermé et le cessez-le-feu prend fin dans quelques heures.... Que va-t-il se passer à son issue ?

Nul ne le sait, alors que Donald Trump semble totalement imprévisible et que la marine américaine a attaqué un porte-conteneur iranien qui tentait de forcer le passage dans ce corridor maritime hautement stratégique. L’Iran menace désormais de prendre "des mesures de représailles contre cet acte de piraterie armée et contre les militaires américains".

Et bien que l’Europe et la France ne soient pas directement concernées par cette guerre, ses conséquences se font ressentir, de l’explosion des prix de l’énergie à la baisse d’activité dans le secteur du tourisme.

"La bonne nouvelle, c’est que nous avons des réservations tous les jours, mais le niveau est très irrégulier. Or, à cette période, nous devrions enregistrer une très forte activité. Il y a de l’incertitude et de l’attentisme", nous résumait Selatt Erdogan, dans un précédent article.

Souhaitant connaître l’étendue réelle des dégâts, Les Entreprises du Voyage ont sondé leurs adhérents. Nous vous proposons d’en découvrir les résultats, loin des discours de façade.

Tourisme : une forte baisse de l'activité depuis le début du conflit

Autres articles
Dans un article du Monde, le SETO affichait une baisse des réservations de 15% pour 2026, avec une chute plus marquée vers l’Asie et les États-Unis.

Patrice Caradec, son président, nous partage un recul de 1% des réservations sur l'été 2026 et une baisse de 20% des réservations, depuis le 28 février dernier.

Un taux qui semble presque contenu au regard de l’attentisme général qui paralyse l’industrie.

Si l’on regarde le sondage réalisé par les EDV, la situation paraît bien plus précaire pour les 163 chefs d’entreprise ayant répondu au syndicat. Une large majorité des répondants (79%) sont des entreprises de moins de 10 salariés.

Alors que 94,5% des répondants déclarent enregistrer une baisse d’activité, on notera que 5,5% afficheraient, eux, une hausse.

Concrètement, 11% des entreprises font état d’une baisse de volume inférieure à 10%, quand 17,8% enregistrent un recul compris entre 10% et 19%. La proportion reste presque identique (17,2%) pour la tranche suivante, comprise entre 20% et 29%.

Ainsi, 48,5% enregistrent une baisse d’activité d’au moins 30%.

Sondage — Les Entreprises du Voyage

Guerre en Iran : quel est son impact sur les entreprises du tourisme ?

163 entreprises interrogées sur l'impact de la situation géopolitique sur leur activité

163
entreprises ont répondu au sondage
79%
ont moins de 10 salariés, reflétant la composition de la branche

Évolution sur l'activité vs 2025

Des situations très contrastées selon les entreprises

Croissance
~5,5%
Moins de 10%
11%
De 10 à 19%
17,8%
De 20 à 29%
17,2%
De 30 à 39%
27,6%
De 40 à 49%
12,3%
De 50 à 75%
8,6%
Baisse modérée Baisse significative Baisse sévère Baisse critique Croissance

Source : Sondage Les Entreprises du Voyage — 163 répondants. Les données sont comparées à 2025.


Guerre en Iran : les raisons de cette baisse

Le syndicat s’est ensuite penché sur les causes de cette dégradation.

Aucune révélation majeure n’est à attendre.

La guerre en Iran a créé un véritable cocktail négatif qui freine l’activité des répondants.

La première des trois raisons avancées pour expliquer la forte baisse des réservations réside dans l’arrêt des ventes sur les destinations directement touchées par le conflit. Une explication revenue chez 62% des sondés.

A lire : Défaillance d'entreprises : le voyage sous pression malgré une activité encore résistante

En deuxième position, 58% des entreprises affirment que les perturbations aériennes pour rejoindre l’Asie pénalisent leur activité.

Enfin, 40% des répondants estiment que la baisse touche aussi fortement les destinations non concernées par le conflit. Selon eux, le climat géopolitique actuel freine les décisions de réservation sur l’ensemble des zones.

Reste à savoir si cet attentisme ne va pas pénaliser l’été qui arrive, les Français privilégiant un report vers des destinations proches, en France comme ailleurs en Europe.

Le revenge travel aura-t-il lieu une fois une paix durable signée ? C’est du moins, ce qu’espèrent les professionnels du tourisme.

Tourisme : 14% des entreprises envisagent des licenciements économiques

Pour remédier à cette baisse durable de l’activité, les professionnels n’ont pas tardé à réagir.

Comme nous vous le rapportions, alors que certains acteurs s’interrogeaient sur la mise en place du chômage partiel, d’autres sont déjà passés à l’action, même si le dispositif est bien moins avantageux que durant la crise sanitaire.

Les résultats du sondage révèlent une situation bien plus inquiétante, ou du moins plus fragile, que les discours entendus depuis le début de la guerre. Bon nombre d’acteurs ont tenté de rassurer, estimant que tout était sous contrôle, à condition que la crise ne dure pas trop longtemps.

Or, 32% des répondants envisagent ou ont déjà mis en place l’activité partielle. Plus inquiétant encore, 14% des entreprises prévoient des licenciements économiques.

Enfin, 18% font état d’un besoin immédiat de trésorerie.

Pour y faire face, une large majorité d’entre elles (72%) va demander un étalement du paiement des charges URSSAF, tandis qu’une part non négligeable (42%) compte aller frapper à la porte de son banquier pour renégocier ses engagements.

Fin mars, un porte-parole du ministre de l’Économie nous avait expliqué qu'il n’y avait pas eu de réflexion sur la mise en place d’un bouclier d’aides, car le secteur "ne nous paraît pas prioritaire, au regard d’autres qui sont impactés de façon directe et bien plus durement".

Cette position de Bercy a-t-elle changé ? Réponse avec Valérie Boned.

Sondage — Les Entreprises du Voyage

Guerre en Iran : comment les entreprises du tourisme font face ?

Les mesures envisagées ou déjà mises en place par les 163 entreprises interrogées

Impact social

!
Des entreprises envisagent ou ont mis en place l'activité partielle
32%
!
Des entreprises envisagent des licenciements économiques
14%
!
Des entreprises indiquent avoir un besoin de trésorerie immédiat
18%

Mesures financières

Des entreprises vont demander un étalement de paiement des charges URSSAF
72%
Des entreprises souhaitent renégocier leurs engagements auprès des banques
41%

Source : Sondage Les Entreprises du Voyage — 163 répondants. Plusieurs réponses possibles par entreprise.



Lu 888 fois

Tags : crise golfe, edv, entreprises du voyage
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TAP Air Portugal
Dernière heure

Guerre en Iran : chômage partiel, licenciements économiques... les pros s'organisent !

Dollar chahuté, euro solide : les devises ballotées par les tensions au Moyen-Orient [ABO]

Corsair poursuit sa montée en gamme et ronge son frein

Valérie Boned : "Il y a un besoin de trésorerie pour certaines agences" [ABO]

Altaï démarre une nouvelle aventure sous pavillon australien

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PASSEPORT EVASION - Commercial(e) Tourisme spécialisé(e) voyages de Groupes « Sur-Mesure » - Indépendant, freelance - (France entière)
FREELANCE / CONSULTANTS TOURISME

LE LAC DE VASSIVIERE recherche un opérateur pour la transformation du village vacances de Pierrefitte (87)
APPEL D'OFFRES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
Distribution

Distribution

Guerre en Iran : chômage partiel, licenciements économiques... les pros s'organisent !

Guerre en Iran : chômage partiel, licenciements économiques... les pros s'organisent !
Partez en France

Partez en France

The White Lotus à Cannes : "un puissant levier de visibilité et d’attractivité touristique"

The White Lotus à Cannes : "un puissant levier de visibilité et d’attractivité touristique"
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Séisme de magnitude 7,5 au Japon : alerte au tsunami et évacuations dans le Nord

Séisme de magnitude 7,5 au Japon : alerte au tsunami et évacuations dans le Nord
Production

Production

Altaï démarre une nouvelle aventure sous pavillon australien

Altaï démarre une nouvelle aventure sous pavillon australien
AirMaG

AirMaG

Corsair poursuit sa montée en gamme et ronge son frein

Corsair poursuit sa montée en gamme et ronge son frein
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tourisme premium : les voyageurs privilégient des séjours tout compris et bien-être

Tourisme premium : les voyageurs privilégient des séjours tout compris et bien-être
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Futuroscopie

Futuroscopie

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière reprend sa marche en avant en France en 2025

La croisière reprend sa marche en avant en France en 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Yohann Metayer-Claret rejoint Naboo pour accélérer sa stratégie internationale

Yohann Metayer-Claret rejoint Naboo pour accélérer sa stratégie internationale
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias