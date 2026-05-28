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Comment vivre en temps de crise

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petits bonheurs

Mais, face au mythe moderne du salut personnel que constituent les vacances, Edgar Morin est sur ses gardes. Attention ! Le loisir devient un des centres de la vie sociale et de la vie imaginaire, certes.Le loisir transformé en produits se standardise. On vend des expériences de liberté tout en les encadrant. N’entretient-on pas un «» plutôt qu’une belle idée permettant d’échapper au quotidien ?Et c’est là que l’on retrouve le pionnier de l’écologie qui, dès les années soixante révélait son humanisme à travers une défense de l’environnement. Avec sa capacité à penser plus loin que les autres et en faisant le lien de toutes les disciplines existantes,Dans l’un de ses derniers ouvrages «» ( en collaboration avec Patrick Viveret ), il met en garde contre la démesure contemporaine et les dérèglements de toute sortes ( climat, biodiversité…) qui ne font que creuser les inégalités sociales.Un mal universel que ce penseur «» dénonce avec d’autant plus de vigueur qu’à 104 ans, peu de temps avant de nous quitter, il expliquait à quel point il était attaché aux «» :Chez Edgar Morin, les vacances et les loisirs sont donc à la fois : un repos, une illusion parfois commerciale, mais aussi une aspiration authentique à une existence plus humaine dont on doit se réclamer pour conserver l’une de nos passions les plus utiles : l’espérance.Vieux pour rester jeune ou jeune pour rester vieux, le sociologue à l’esprit lumineux a encore des trésors à faire découvrir à ceux qui veulent mieux comprendre la complexité qui fait de nous des humains capables de s’engager !