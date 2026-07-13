Volotea sommée par la DGCCRF de mettre fin à une surcharge carburant appliquée après l'achat

La compagnie avait cessé cette pratique depuis la mi-juin

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enjoint Volotea de cesser plusieurs pratiques commerciales jugées contraires à la réglementation. En cause notamment : l'application d'une surcharge carburant après l'achat d'un billet d'avion et une adhésion à un abonnement payant ne reposant pas sur un consentement exprès du consommateur.



Rédigé par La Rédaction le Lundi 13 Juillet 2026 à 17:04

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