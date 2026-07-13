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Hôtellerie de caractère : comment transformer la singularité en levier de performance ? [ABO]

La chronique d'Emilie Penazzi, consultante en hôtellerie et tourisme


Hôtels, châteaux, mas, maisons de maître, lodges, domaines viticoles ou glampings : l'hôtellerie indépendante de caractère détient un capital identitaire que peu d'établissements standardisés peuvent revendiquer. Dans l’unicité de leur situation, l'enjeu consiste à traduire cette identité en arguments commerciaux défendables, un Average Daily Rate (ADR) cohérent avec le positionnement, des segments cibles pertinents, une narration qui soutient la tarification. Dans sa première chronique pour TourMaG, Emilie Penazzi, consultante en hôtellerie et tourisme, livre une lecture opérationnelle pour aider les hôteliers à passer d'une identité subie à une identité assumée.


Rédigé par Emilie PENAZZI le Lundi 13 Juillet 2026 à 07:36

L'hôtellerie de caractère gagne en performance le jour où elle transforme sa singularité subie en singularité assumée. Ici, l'établissement Relais & Châteaux de La Bretesche à Missillac, France - DepositPhotos.com, jqnoc
L'hôtellerie de caractère gagne en performance le jour où elle transforme sa singularité subie en singularité assumée. Ici, l'établissement Relais & Châteaux de La Bretesche à Missillac, France - DepositPhotos.com, jqnoc
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Dans des établissements de caractère, des châteaux français aux lodges insulaires, en passant par les golfs resorts et les domaines viticoles, il n’est pas rare de constater que le propriétaire d'un lieu singulier évoque ses particularités autant comme un avantage que comme un défi : un nombre de chambres limité à optimiser, des espaces qui se ressemblent peu, un bâti patrimonial qui complique l'exploitation au quotidien.

Ces particularités forment pourtant le socle d'une performance solide, pouvant se structurer autour de trois leviers qui se renforcent mutuellement.


Tarifer la différence, mesurer au-delà de la chambre

Le premier levier touche la stratégie de revenus, et il s'appuie sur une conviction largement documentée : sur un marché concurrentiel, la différenciation produit des revenus plus durables que la course aux prix bas.

La rareté et l'hétérogénéité des chambres en deviennent les arguments, puisqu'un inventaire restreint, composé d'espaces qui se distinguent par leur histoire, leur vue et leur volume, autorise une grille où chaque chambre représente un produit à part entière.

La phase de valorisation est essentielle car le secteur quitte peu à peu le RevPAR, centré sur la seule chambre, au profit d'indicateurs qui intègrent la valeur produite par client et la profitabilité réelle, du TRevPAR au GOPPAR.

Un lieu de caractère, dont la table, l'expérience et les services annexes pèsent souvent autant que la nuitée, gagne à raisonner ainsi, et sa grille tarifaire se construit comme une stratégie d’ensemble.

En résultante, un hôtelier pourrait moins valoriser son prix basé sur la qualité du sommeil et davantage sur le parcours client.

Le service et l'humain, l'avantage le plus difficile à copier

Le deuxième levier est celui que les grandes enseignes reproduisent le plus difficilement.

Un petit établissement dispose potentiellement d'un ratio de personnel par client et d'une proximité relationnelle qui rendent possible une attention que l'échelle industrielle dilue.

La Harvard Business School a formalisé ce mécanisme sous le nom de « chaîne service-profit », où la satisfaction des équipes nourrit celle des clients, qui à son tour soutient la performance financière.

Cet effet du climat interne passe toujours par l'expérience vécue du client. L'avantage de l’intervention humaine produit donc ses fruits une fois organisée, lorsque la formation, la qualité des procédures et la fluidité de la communication interne transforment une intention d'hospitalité en fidélisation mesurable.

En cette ère de l'IA, la qualité du service humain demeure une condition à la valorisation de l'hospitalité et nous avons désormais les outils pour y consacrer le temps nécessaire.

Le récit, transformer le patrimoine en expérience

Le troisième levier prolonge les deux premiers en leur donnant un sens.

L'économie de l'expérience, théorisée par Pine et Gilmore, a établi que le voyageur recherche du mémorable et qu'il arbitre selon le degré d'authenticité qu'il perçoit dans une offre.

Pour un établissement de caractère, le patrimoine et le territoire constituent un actif prêt à devenir récit, car l'histoire d'un bâtiment, l'ancrage dans une région et les savoir-faire locaux forment ce que l'hôtellerie de luxe nomme l'âme d'une maison, une source de différenciation qui fonde la fidélité comme la reconnaissance.

Le récit déploie sa valeur lorsqu'il quitte la brochure pour s'incarner dans l'expérience vécue, de l'arrivée mise en scène aux partenariats avec les artisans du territoire, et s'inscrit pleinement dans les principes du tourisme régénératif.

Trois leviers, une articulation

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Ces trois leviers forment une grille de lecture, un point de départ davantage qu'une recette.

Leur force tient à leur articulation, car une tarification ambitieuse ou sous-estimée, sans relation de service à la hauteur, déçoit. En outre, un récit séduisant sans cohérence opérationnelle s'essouffle.

L'hôtellerie de caractère gagne en performance le jour où elle transforme sa singularité subie en singularité assumée, levier après levier, à travers une vision systémique et incarnée.

Lire aussi : Hospitalité de luxe : les trois clés pour créer une expérience qui marque les voyageurs

Emilie Penazzi - Photo : EP
Emilie Penazzi - Photo : EP
Après plus de douze années sur le terrain, en hôtellerie indépendante haut de gamme et golfs resorts en France et à l'international, Emilie Penazzi exerce aujourd'hui comme consultante indépendante en stratégie d'affaires, avec son cabinet "Emilie, Bonjour !".

Elle accompagne les gestionnaires d'hébergements et les organisations touristiques locales dans des étapes souvent sous-estimées : aligner leur vision avec leur quotidien opérationnel, identifier leurs leviers stratégiques et valider des projections pérennes pour leurs projets.

Début 2026, elle entreprend un voyage en Nouvelle-Zélande avec un objectif : comprendre comment cette île à l'autre bout du monde est devenue une référence mondiale du tourisme régénératif.

Comment cadrer ce concept aux frontières encore floues et en quelles mesures ce dernier s'applique-t-il ailleurs ? Découvrez son article complet ici : https://emiliebonjour.com/tourisme-regeneratif-en-nouvelle-zelande

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Tags : hotellerie, penazzi
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