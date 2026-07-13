Hôtellerie de caractère : comment transformer la singularité en levier de performance ? [ABO]

La chronique d'Emilie Penazzi, consultante en hôtellerie et tourisme

Hôtels, châteaux, mas, maisons de maître, lodges, domaines viticoles ou glampings : l'hôtellerie indépendante de caractère détient un capital identitaire que peu d'établissements standardisés peuvent revendiquer. Dans l’unicité de leur situation, l'enjeu consiste à traduire cette identité en arguments commerciaux défendables, un Average Daily Rate (ADR) cohérent avec le positionnement, des segments cibles pertinents, une narration qui soutient la tarification. Dans sa première chronique pour TourMaG, Emilie Penazzi, consultante en hôtellerie et tourisme, livre une lecture opérationnelle pour aider les hôteliers à passer d'une identité subie à une identité assumée.

Rédigé par Emilie PENAZZI le Lundi 13 Juillet 2026 à 07:36

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