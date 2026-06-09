Hôtellerie : les réservations progressent cet été, mais les prix baissent

Après la montée en puissance du mois de juin ces dernières années, septembre s’affirme à son tour comme un mois stratégique pour les hôteliers. Il concentre à la fois volume, valeur et nouvelles opportunités de demande

Ce phénomène ne se limite pas à la France.À l’échelle européenne, septembre affiche la progression la plus forte des réservations (+11,7 % en moyenne) et la meilleure hausse tarifaire (+3,8 % d’ADR). La tendance est particulièrement marquée en Suisse (+29,8 %), devant la France (+18,7 %), l’Allemagne (+17,5 %), l’Italie (+15,8 %) et l’Espagne (+11,2 %).", souligne Killian Defois, country manager France chez SiteMinder.Pour les professionnels du secteur, l’enjeu est clair, il faut anticiper ces nouvelles fenêtres de demande pour ne pas laisser filer la valeur au profit du seul volume.