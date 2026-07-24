Découvrez le calendrier des vacances scolaires 2027-2028

Les professionnels du tourisme disposent désormais d’une visibilité sur les principales périodes de congés scolaires de l’année 2027-2028.
Le calendrier officiel a été fixé par un arrêté publié au Journal officiel le 23 juillet 2026.
Comme chaque année, la France métropolitaine est répartie entre trois zones académiques : A, B et C.
Les dates de rentrée, des vacances de la Toussaint, de Noël et d’été sont communes aux trois zones. Les vacances d’hiver et de printemps, en revanche, sont échelonnées afin de répartir les départs en vacances.
Pour les élèves des zones A, B et C, la rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2027.
Les premières vacances de l’année scolaire, celles de la Toussaint, débuteront le samedi 23 octobre 2027 et s’achèveront le lundi 8 novembre 2027 pour l’ensemble des académies métropolitaines.
Les vacances de Noël seront également communes à toutes les zones. Elles s’étendront du samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028.
Le calendrier officiel a été fixé par un arrêté publié au Journal officiel le 23 juillet 2026.
Comme chaque année, la France métropolitaine est répartie entre trois zones académiques : A, B et C.
Les dates de rentrée, des vacances de la Toussaint, de Noël et d’été sont communes aux trois zones. Les vacances d’hiver et de printemps, en revanche, sont échelonnées afin de répartir les départs en vacances.
Pour les élèves des zones A, B et C, la rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2027.
Les premières vacances de l’année scolaire, celles de la Toussaint, débuteront le samedi 23 octobre 2027 et s’achèveront le lundi 8 novembre 2027 pour l’ensemble des académies métropolitaines.
Les vacances de Noël seront également communes à toutes les zones. Elles s’étendront du samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028.
Vacances scolaires : Des vacances d’hiver et de printemps échelonnées
Comme le veut le calendrier scolaire en vigueur, les vacances d’hiver seront réparties sur trois périodes.
La zone B ouvrira le bal avec des congés du samedi 5 février au lundi 21 février 2028. La zone C suivra, du samedi 12 février au lundi 28 février 2028. Enfin, les élèves de la zone A seront en vacances du samedi 19 février au lundi 6 mars 2028.
Le calendrier des vacances de printemps suivra la même logique.
Les élèves de la zone B seront en congés du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2028. Ceux de la zone C partiront du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2028.
A lire : Calendriers scolaires : les professionnels du tourisme alertent le gouvernement !
La zone A fermera la marche, avec des vacances du samedi 22 avril au mardi 9 mai 2028. La fin de l’année scolaire est fixée au mardi 4 juillet 2028 pour les trois zones.
Le calendrier prévoit également deux journées sans classe au printemps 2028 : les classes vaqueront le vendredi 26 mai et le samedi 27 mai 2028.
Les dates de vacances scolaires sont susceptibles de faire l’objet d’aménagements, notamment en raison de l’organisation des examens de fin d’année au collège et au lycée.
La zone B ouvrira le bal avec des congés du samedi 5 février au lundi 21 février 2028. La zone C suivra, du samedi 12 février au lundi 28 février 2028. Enfin, les élèves de la zone A seront en vacances du samedi 19 février au lundi 6 mars 2028.
Le calendrier des vacances de printemps suivra la même logique.
Les élèves de la zone B seront en congés du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2028. Ceux de la zone C partiront du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2028.
A lire : Calendriers scolaires : les professionnels du tourisme alertent le gouvernement !
La zone A fermera la marche, avec des vacances du samedi 22 avril au mardi 9 mai 2028. La fin de l’année scolaire est fixée au mardi 4 juillet 2028 pour les trois zones.
Le calendrier prévoit également deux journées sans classe au printemps 2028 : les classes vaqueront le vendredi 26 mai et le samedi 27 mai 2028.
Les dates de vacances scolaires sont susceptibles de faire l’objet d’aménagements, notamment en raison de l’organisation des examens de fin d’année au collège et au lycée.
Vacances scolaires : Les territoires ultramarins soumis à des calendriers spécifiques
Le calendrier publié concerne les académies de France métropolitaine.
Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, les dates sont fixées par les recteurs d’académie.
Il en va de même pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les calendriers correspondants seront publiés ultérieurement.
Le départ en vacances a lieu après la classe, tandis que la reprise des cours intervient le matin du jour indiqué. Lorsque les vacances débutent un samedi, les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là peuvent partir dès le vendredi après les cours.
Les familles peuvent enfin consulter un simulateur permettant d’obtenir les dates correspondant directement à leur département ou territoire.
Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, les dates sont fixées par les recteurs d’académie.
Il en va de même pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les calendriers correspondants seront publiés ultérieurement.
Le départ en vacances a lieu après la classe, tandis que la reprise des cours intervient le matin du jour indiqué. Lorsque les vacances débutent un samedi, les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là peuvent partir dès le vendredi après les cours.
Les familles peuvent enfin consulter un simulateur permettant d’obtenir les dates correspondant directement à leur département ou territoire.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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