Découvrez le calendrier des vacances scolaires 2027-2028

Le calendrier publié concerne les académies de France métropolitaine.



Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, les dates sont fixées par les recteurs d’académie.



Il en va de même pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les calendriers correspondants seront publiés ultérieurement.



Le départ en vacances a lieu après la classe, tandis que la reprise des cours intervient le matin du jour indiqué. Lorsque les vacances débutent un samedi, les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là peuvent partir dès le vendredi après les cours.



Les familles peuvent enfin consulter un simulateur permettant d’obtenir les dates correspondant directement à leur département ou territoire.