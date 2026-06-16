Calendriers scolaires : les professionnels du tourisme alertent le gouvernement !

L’année 2027 pourrait être complexe pour l’industrie touristique.
Les élections, d’autant plus lorsqu’elles sont aussi importantes que celles qui s’annoncent l’année prochaine, ne sont jamais propices à la dépense.
Peut-être que 2027 fera exception, mais en attendant, cette échéance représente bien des enjeux pour le secteur du tourisme.
La Confédération des acteurs du tourisme, réunie dans le cadre de son séminaire annuel, a décidé de tirer la sonnette d’alarme et d’exprimer la vive préoccupation de ses adhérents face à l’absence de publication du calendrier scolaire au-delà de l’année 2026-2027.
Habituellement, le ministère de l’Éducation nationale publie le calendrier des vacances selon un rythme de trois années glissantes. Ainsi, les écoles de notre pays et les professionnels du tourisme devraient avoir de la visibilité jusqu’en 2029.
Sauf qu’en raison de la tenue de la prochaine élection présidentielle, l’actuel exécutif a décidé de laisser le secteur du tourisme dans le flou le plus total.
Les élections, d’autant plus lorsqu’elles sont aussi importantes que celles qui s’annoncent l’année prochaine, ne sont jamais propices à la dépense.
Peut-être que 2027 fera exception, mais en attendant, cette échéance représente bien des enjeux pour le secteur du tourisme.
La Confédération des acteurs du tourisme, réunie dans le cadre de son séminaire annuel, a décidé de tirer la sonnette d’alarme et d’exprimer la vive préoccupation de ses adhérents face à l’absence de publication du calendrier scolaire au-delà de l’année 2026-2027.
Habituellement, le ministère de l’Éducation nationale publie le calendrier des vacances selon un rythme de trois années glissantes. Ainsi, les écoles de notre pays et les professionnels du tourisme devraient avoir de la visibilité jusqu’en 2029.
Sauf qu’en raison de la tenue de la prochaine élection présidentielle, l’actuel exécutif a décidé de laisser le secteur du tourisme dans le flou le plus total.
Vacances scolaires : "L’absence de visibilité est un enjeu économique national"
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"Le calendrier scolaire est un repère structurant de l’organisation de l’économie touristique française.
Lorsque près de 70 % du PIB touristique repose sur la clientèle domestique, l’absence de visibilité sur les vacances scolaires devient un véritable enjeu économique national.
Nos entreprises programment leurs investissements, leurs recrutements, leurs événements et leurs offres commerciales douze à dix-huit mois à l’avance.
Reporter la publication du calendrier scolaire après l’élection présidentielle reviendrait à faire peser un risque économique et social direct sur des centaines de milliers d’entreprises, sur des millions d’emplois et sur l’attractivité de nos territoires", a commenté Jean-Virgile Crance, président de la Confédération des acteurs du tourisme.
Il est donc demandé au gouvernement de publier sans plus attendre le calendrier scolaire 2027-2028.
De plus, les 22 organisations membres de la CAT appellent le ministère à rétablir, avant la fin de l’année 2026, le fameux calendrier glissant, afin de permettre aux 300 000 entreprises de se projeter malgré les enjeux de la prochaine élection présidentielle.
Lorsque près de 70 % du PIB touristique repose sur la clientèle domestique, l’absence de visibilité sur les vacances scolaires devient un véritable enjeu économique national.
Nos entreprises programment leurs investissements, leurs recrutements, leurs événements et leurs offres commerciales douze à dix-huit mois à l’avance.
Reporter la publication du calendrier scolaire après l’élection présidentielle reviendrait à faire peser un risque économique et social direct sur des centaines de milliers d’entreprises, sur des millions d’emplois et sur l’attractivité de nos territoires", a commenté Jean-Virgile Crance, président de la Confédération des acteurs du tourisme.
Il est donc demandé au gouvernement de publier sans plus attendre le calendrier scolaire 2027-2028.
De plus, les 22 organisations membres de la CAT appellent le ministère à rétablir, avant la fin de l’année 2026, le fameux calendrier glissant, afin de permettre aux 300 000 entreprises de se projeter malgré les enjeux de la prochaine élection présidentielle.
Calendrier scolaire : une incertitude majeure pour des milliers d’emplois
Alors que les décisions pour l’année scolaire 2027-2028 sont déjà en cours, disposer d’un calendrier permettrait de programmer l’ouverture des réservations et d’anticiper l’organisation de grands événements...
Ce flou créerait ainsi une incertitude majeure pour les milliers d’entreprises du secteur, leurs salariés et les territoires.
D’ailleurs, la demande de la CAT s’appuie sur l’article L. 521-1 du Code de l’éducation, qui prévoit la publication d’un calendrier scolaire pour une période de trois années.
Sauf qu’un arrêté prévoit que le ministère ne publie pas de calendrier au-delà de l’année 2027.
"Un constat s’est imposé à l’ensemble des organisations représentées lors de nos échanges à Font-Romeu, il ne peut y avoir de stratégie touristique ambitieuse sans visibilité sur le calendrier scolaire", conclut Jean-Virgile Crance.
Ce flou créerait ainsi une incertitude majeure pour les milliers d’entreprises du secteur, leurs salariés et les territoires.
D’ailleurs, la demande de la CAT s’appuie sur l’article L. 521-1 du Code de l’éducation, qui prévoit la publication d’un calendrier scolaire pour une période de trois années.
Sauf qu’un arrêté prévoit que le ministère ne publie pas de calendrier au-delà de l’année 2027.
"Un constat s’est imposé à l’ensemble des organisations représentées lors de nos échanges à Font-Romeu, il ne peut y avoir de stratégie touristique ambitieuse sans visibilité sur le calendrier scolaire", conclut Jean-Virgile Crance.