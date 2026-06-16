Calendriers scolaires : les professionnels du tourisme alertent le gouvernement !

L’année 2027 pourrait être complexe pour l’industrie touristique.



Les élections, d’autant plus lorsqu’elles sont aussi importantes que celles qui s’annoncent l’année prochaine, ne sont jamais propices à la dépense.



Peut-être que 2027 fera exception, mais en attendant, cette échéance représente bien des enjeux pour le secteur du tourisme.



La Confédération des acteurs du tourisme, réunie dans le cadre de son séminaire annuel, a décidé de tirer la sonnette d’alarme et d’exprimer la vive préoccupation de ses adhérents face à l’absence de publication du calendrier scolaire au-delà de l’année 2026-2027.



Habituellement, le ministère de l’Éducation nationale publie le calendrier des vacances selon un rythme de trois années glissantes. Ainsi, les écoles de notre pays et les professionnels du tourisme devraient avoir de la visibilité jusqu’en 2029.



Sauf qu’en raison de la tenue de la prochaine élection présidentielle, l’actuel exécutif a décidé de laisser le secteur du tourisme dans le flou le plus total.