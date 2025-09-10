TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
CAT : Jean-Virgile Crance réélu, appelle au maintien d'un ministère dédié au tourisme

la CAT a tenu son AG le 10 septembre 2025


Dans le cadre de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 10 septembre 2025, Jean-Virgile Crance a été réélu pour 3 ans, Président de la Confédération des acteurs du tourisme. Dans le contexte politique actuel, l'organisme qui fédère 70 000 entreprises demande au Premier Ministre, fraichement nommé de maintenir un ministère dédié au tourisme.


Mercredi 10 Septembre 2025

Jean-Virgile Crance a été réélu pour 3 ans président de la CAT
Jean-Virgile Crance a été réélu pour 3 ans président de la CAT - photo CAT
Lors d'une Assemblée générale qui s’est tenue ce 10 septembre 2025 en présence de Christian Mantei, Président d’Atout France et d’Adam Oubuih, nouveau Directeur général d’Atout France, Jean-Virgile Crance, Président du GNC (Groupement national des chaînes hôtelières) a été réélu à l'unanimité pour 3 ans Président de la CAT.

Pierre-Louis Roucariès, Vice-Président de l’UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Évènement), a par ailleurs été réélu Président délégué.

Au sein du Bureau, ont également été confirmés dans leurs fonctions pour une nouvelle période de 3 ans :
- Éric Abihssira, Vice-président confédéral de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) : Secrétaire Général de la CAT
- Catherine Quérard, Présidente du GHR (Groupement des Hôtelleries & Restaurations) : Trésorière de la CAT
- Valérie Boned, Présidente des Entreprises du Voyage : Vice-Présidente de la CAT
- Nicolas Dayot, Président de la FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air) : Vice-Président de la CAT
- Anne Marty, Présidente de DSF (Domaines Skiables de France) : Vice-Présidente de la CAT
- Frédéric Aviérinos, Vice-Président d’E2F (Entreprises Fluviales de France) : Vice-Président de la CAT

La CAT demande le maintien d’un Ministère entièrement dédié au tourisme

Dans la perspective des JO d’hiver de 2030, ses membres ont également décidé d’intégrer au sein du Bureau un nouveau représentant en la personne de Julien Gauthier, Président de la commission tourisme sportif d’USC (Union Sport & Cycle) qui y exercera les fonctions de Trésorier adjoint.

Par ailleurs, Guillaume Lemière poursuit son travail de Délégué général.

Dans un contexte de fortes incertitudes politiques et économiques, la CAT fait ainsi "le choix de la continuité, de la stabilité et de l'unité renforcée des fédérations représentatives de l’industrie touristique pour relever les défis nombreux et complexes auxquels elle est confrontée et continuer de réaffirmer haut et fort le tourisme comme un des piliers prioritaires du développement économique de notre pays" indique un communiqué de presse.

Dans le contexte politique actuel, la CAT réclame au Premier ministre, Sébastien Lecornu, le maintien d’un Ministère entièrement dédié au secteur.

La confédération ajoute que lors d’un "échange précieux" avec le nouveau Directeur général de l’Agence Adam Oubuih, les membres de la CAT ont pu ainsi faire part de leurs attentes et commencer à "dessiner avec Atout France les contours de nouvelles modalités partenariales et de gouvernance.

Un plan d’actions partenarial recouvrant les principales missions de l’agence sera prochainement constitué pour poursuivre ce travail structurant absolument essentiel à l’attractivité de la Destination France et à la compétitivité de notre industrie."

Jean-Virgile Crance a déclaré : "Je tiens à remercier Christian Mantei, Adam Oubuih et Rose-Marie Abel pour leur accueil et pour la richesse des échanges qui laissent espérer un renouveau partenarial aussi enthousiasmant qu’exigeant. Je souhaite également saluer l’ensemble de nos fédérations ainsi que notre délégué général pour leur précieuse contribution, leur dévouement exceptionnel au collectif de la CAT et leur expertise inestimable, sans laquelle rien n’aurait été possible.

Dans un contexte très incertain, il est important que l’Exécutif puisse tenir les engagements pris lors du CIT du 24 juillet dernier auprès d’un secteur qu’il a lui-même consacré comme un pilier prioritaire de notre développement économique, grâce notamment à la combativité et la détermination de Nathalie Delattre. Cela passe prioritairement aujourd’hui par le maintien d’un portefeuille ministériel entièrement dédié au tourisme que nous appelons de nos vœux auprès du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu."

