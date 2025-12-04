Formalités d'entrée : l'Ile Maurice prépare une autorisation de voyage électronique - Depositphotos.com Auteur solovyova
À l’occasion de la célébration du 50ᵉ anniversaire du groupe Constance, le Premier ministre mauricien, Dr Navin Ramgoolam a évoqué les temps d'attente trop long pour les voyageurs à l'aéroport, un enjeu important pour une destination qui prévoit d’accueillir plus de 1,4 million de visiteurs cette année.
Lors de son intervention, le Dr Naveen Ramgoolam a reconnu la nécessité d’améliorer l’expérience d’arrivée des voyageurs. « Nous avons de longues files d'attente à l'immigration. C'est totalement inacceptable si nous voulons que Maurice atteigne le niveau que nous ambitionnons », a-t-il déclaré, soulignant la pression croissante exercée sur les infrastructures aéroportuaires.
Pour répondre à ces défis, le Premier ministre a annoncé deux projets majeurs destinés à fluidifier la circulation des passagers et à simplifier les démarches administratives. Il a affirmé vouloir mettre en place « un système de reconnaissance numérique et une plateforme d’autorisation de voyage électronique » afin d’éliminer les attentes, « non seulement pour les touristes, mais aussi pour tous les Mauriciens qui voyagent ».
Ile Maurice : des projets pour réduire le temps d'attente à l'aéroport
Ces initiatives visent à réduire les goulets d’étranglement constatés à l’arrivée. « L'aéroport a besoin d'investissements supplémentaires », at-il déclaré.
Comme le rappelle, le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères sur son site Internte, les ressortissants français souhaitant séjourner moins de 3 mois à Maurice ne sont pas soumis à une obligation de visa.
Un tampon autorisant l’entrée sur le territoire est apposé à l’arrivée sur le passeport par les services d’immigration. Les voyageurs doivent être en possession d’un passeport valide pour toute la durée du séjour et d’un billet retour. Des justificatifs attestant du lieu de séjour et de la capacité financière (100 USD par jour) peuvent aussi être exigés.
En 2024, l'Ile Maurice a accueilli 1,38 million de visiteurs dont près de 339 000 touristes français. La France représente le premier marché avec 25% du total des visiteurs.
