Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Hyatt renforcera sa présence dans la capitale portugaise avec deux nouveaux hôtels.
Andaz Lisbon, prévu pour le premier trimestre 2026, introduira la marque au Portugal avec 170 chambres et suites mêlant artisanat contemporain et influences locales.
L’établissement proposera un restaurant sur le toit, Luzzi, un lounge invitant les clients à se retrouver autour de plats inspirés de la street-food, et des espaces dédiés au bien-être.
Également annoncé pour 2026, The Standard, Lisbon transformera le Palácio Santa Clara en une adresse de 197 chambres et suites, avec un spa, des jardins et une terrasse panoramique.
Le projet, pensé avec Verena Haller et Jaime Hayon, mêlera patrimoine et création contemporaine pour proposer des espaces conçus comme des « décors d’expériences ».
Hyatt Regency s’étend au Portugal et au Cap-Vert
Hyatt développera également son offre avec Hyatt Regency Vilamoura Algarve, un établissement de plus de 250 chambres situé près de la marina de Vilamoura et des parcours de golf, incluant plusieurs espaces de restauration et des extérieurs pensés pour la détente.
Le groupe ouvrira aussi son premier hôtel au Cap-Vert avec Hyatt Regency Cape Verde Sal, sur l’île de Sal. L’établissement s’adressera aux voyageurs d’affaires et de loisirs en quête d’un séjour haut de gamme.
À lire aussi : Hyatt Centric ouvre un premier hôtel en France !
