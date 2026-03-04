TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Guerre Golfe persique : TUI Group serait prêt à affréter des vols spéciaux

le groupe est en attente des autorisations gouvernementales


Face aux perturbations du trafic aérien au Moyen-Orient, TUI Group a indiqué dans un communiqué être prêt à à affréter des vols spéciaux avec ses appareils. Toutefois, une telle opération reste conditionnée à plusieurs paramètres.


Rédigé par le Mercredi 4 Mars 2026 à 10:55

Face aux perturbations du trafic aérien au Moyen-Orient, le groupe TUI Group affirme travailler étroitement avec ses compagnies aériennes partenaires et les autorités compétentes pour organiser le rapatriement des voyageurs dont les vols ont été annulés.

Selon la presse allemande, mardi soir, un avion de la compagnie Emirates a atterri à l'aéroport de Munich. Selon un porte-parole de TUI, environ 200 clients du groupe de voyages se trouvaient à bord.

Pour rappel, les navires de croisière « Mein Schiff 4 » (Abu Dhabi) et « Mein Schiff 5 » (Doha), appartenant à la filiale TUI Cruises, sont actuellement immobilisés dans des ports de la région.

TUI Group pourrait affréter des vols spéciaux

En parallèle, TUI indique se tenir prêt à affréter des vols spéciaux avec ses propres appareils afin de faciliter le retour de ses clients. Une telle opération resterait toutefois conditionnée à l’obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités gouvernementales. À ce stade, aucune date précise n’a encore été confirmée pour ces éventuels vols exceptionnels.

Le PDG de TUI, Sebastian Ebel, a indiqué à la télévision que le rapatriement des clients bloqués pourrait être terminé d'ici "quelques jours", mais que la rapidité de cette opération dépendra de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, a t-il ajouté.

Dans un communiqué distinct, TUI France précise de son côté, suivre attentivement "l’évolution de la situation régionale" ainsi que les recommandations émises par Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Le voyagiste affirme également avoir mobilisé ses équipes afin d’accompagner les voyageurs concernés et de coordonner les solutions de retour avec les partenaires aériens et les autorités locales.

Le tour-opérateur indique également pouvoir prolonger les nuitées des clients si nécessaire, le temps que des solutions de transport soient mises en place.

