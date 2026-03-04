Guerre Golfe persique : TUI Group serait prêt à affréter des vols spéciaux

En parallèle, TUI indique se tenir prêt à affréter des vols spéciaux avec ses propres appareils afin de faciliter le retour de ses clients. Une telle opération resterait toutefois conditionnée à l’obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités gouvernementales. À ce stade, aucune date précise n’a encore été confirmée pour ces éventuels vols exceptionnels.



Le PDG de TUI, Sebastian Ebel, a indiqué à la télévision que le rapatriement des clients bloqués pourrait être terminé d'ici " quelques jours ", mais que la rapidité de cette opération dépendra de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, a t-il ajouté.



Dans un communiqué distinct, TUI France précise de son côté, suivre attentivement " l’évolution de la situation régionale" ainsi que les recommandations émises par Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.



Le voyagiste affirme également avoir mobilisé ses équipes afin d’accompagner les voyageurs concernés et de coordonner les solutions de retour avec les partenaires aériens et les autorités locales.



Le tour-opérateur indique également pouvoir prolonger les nuitées des clients si nécessaire, le temps que des solutions de transport soient mises en place.