L'onde de choc : quand le monde ne tourne plus rond

Mais, comme le monde ne tourne pas rond, mais alors pas du tout, je suis obligée de ne pas détacher mes yeux ni mes oreilles des violentes nouvelles en provenance du Moyen Orient, qui à cette heure font état de la mort du chef suprême iranien et de beaucoup des hauts gradés de son gouvernement. Ceux-là même qui ne se sont pas dispensés de tuer leurs propres concitoyens descendus dans la rue pour clamer leur opposition à un régime qui les oppresse depuis 1979 !



Du même coup, alors que dans certaines capitales dont Paris, la diaspora iranienne et ses sympathisants expriment leur joie d’être débarrassés de ces tyrans qui les ont maintenus en marge de tout progrès social et se sont acharnés plus que tout sur les femmes en les privant de leurs libertés élémentaires, une véritable guerre aérienne trouble le ciel.



Non seulement le ciel iranien mais aussi le ciel israélien et celui de tous ces pays restés en dehors du conflit, et qui aujourd’hui sont traités comme les autres. J’ai nommé les Emirats arabes unis et notamment Dubaï où les deux symboles de la modernité et de la réussite que sont les îles artificielles en forme de palmes et la Tour Burj al arab ont été effleurées par des frappes.



Le Qatar, petit pays plutôt conciliant. L’Arabie saoudite qui a toujours préféré rester en dehors des conflits. Oman qui se croyait à l’abri de toute agression grâce à sa bienveillance pour l’Iran. Le Koweit dont l’aéroport a été touché par des missiles. Bref ! Autant de destinations réputées pour la « dolce vita » qu’elles offrent à leur population et à leurs visiteurs dont les flux ne font que progresser. Pour mémoire : les Emirats ont accueilli quelque 35 millions de touristes internationaux !



L’Arabie saoudite un peu moins de 30 millions. Quant à l’aéroport de Dubai, il a accueilli un nombre record de 95,2 millions de passagers en 2025, soit une hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente,



Des chiffres faramineux qui en disent long sur l’importance touristique majeure de cette région dont dimanche 1er mars, l’espace aérien a été fermé (Jordanie et Syrie comprises).