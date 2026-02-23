Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Niché sur son propre motu, un îlot privé posé entre récif et lagon face à l’île de Taha’a, Le Taha’a by Pearl Resorts est, lui aussi, une promesse d’authenticité.



Cette adresse intime de 59 suites et villas ancrées dans l’architecture et le style intemporel de la Polynésie, est bien plus qu’un hôtel entouré de cocotiers, de plages et de lagons.



Premier Relais & Châteaux en Polynésie française, il a fait sienne la philosophie de ce réseau exclusif, basée sur la sophistication et l’authenticité, en harmonie avec un environnement préservé, la population et la culture locales.

Surnommée « l'Île Vanille », l'île de Taha'a est située dans l’archipel des îles de la Société, dans le même lagon que l'île de Raiatea qui abrite le magnifique marae Taputapuatea, classé depuis 2017 au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.



Le jardin luxuriant planté d’arbres séculaires qui entoure Le Taha’a fait écho à ce complexe cérémoniel considéré comme le véritable berceau de la culture polynésienne.