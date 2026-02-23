TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Le Bora Bora, Le Taha’a et Le Tikehau, by Pearl Resorts, trois adresses d’exception en Polynésie française.


La marque Pearl Resorts ne se contente pas de combiner hospitalité raffinée, gastronomie savoureuse et bien-être. Elle offre aux voyageurs une véritable immersion dans des traditions séculaires.


Rédigé par Pearl Resorts of Tahiti le Lundi 2 Mars 2026 à 06:10

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Aer Lingus
Posées sur des « motu », de splendides îlots coralliens de la Polynésie française, les Maisons Pearl Resorts proposent une approche immersive du luxe polynésien. Quatre d’entre elles (sur cinq) appartiennent au prestigieux réseau Relais & Châteaux, et deux ont été récompensées de deux clés Michelin en 2025.

Aménagés entre végétation tropicale, cocoteraies sauvages, plages immaculées et eaux transparentes des lagons, ces hôtels viennent de monter en gamme à l’issue de travaux et investissements importants. Bien plus que des adresses d’exception, ils combinent hospitalité raffinée, gastronomie savoureuse et bien-être.

Tous s’imposent comme des destinations à part entière car ils offrent de véritables expériences de l’âme et des traditions polynésiennes, comme l’a souhaité leur propriétaire.

Bien plus qu'un écrin prestigieux, Le Bora Bora By Pearl Resorts

© Pedro Carreira
© Pedro Carreira
Posés sur le motu Tevairoa, les 108 villas et bungalows du Bora Bora by Pearl Resorts affichent fièrement un parti pris polynésien dans leur style : architecture et leur aménagement intérieur sont entièrement réalisés avec des matériaux naturels et traditionnels.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Ici, la danse et le chant tahitiens proposés aux voyageurs trouvent bien plus qu’un écrin prestigieux. Ils s’enracinent dans les traditions les plus authentiques. Ces spectacles sont présentés face au Mont Otemanu qui dessine l’horizon, sur la plage où a été reconstitué un pae pae, une aire dallée de pierres volcaniques, autrefois partie intégrante du marae (ensemble cultuel) : cette plateforme cérémonielle traditionnelle en forme de pyramide basse ressemble à celles qui servaient, jadis, de lieux de connexion entre le monde des vivants et celui des ancêtres et des dieux. Et, étaient utilisées pour toutes sortes de cérémonies et de rites religieux.

Le pae pae du Bora Bora by Pearl Resorts, permet aux danseurs et aux musiciens de mieux s’exprimer, en utilisant les différents niveaux de la construction pyramidale. Les voyageurs qui assistent au spectacle, sentent, eux, qu’un souffle sacré y réside encore.

Le Taha’a by Pearl Resorts, une promesse d’authenticité

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Niché sur son propre motu, un îlot privé posé entre récif et lagon face à l’île de Taha’a, Le Taha’a by Pearl Resorts est, lui aussi, une promesse d’authenticité.

Cette adresse intime de 59 suites et villas ancrées dans l’architecture et le style intemporel de la Polynésie, est bien plus qu’un hôtel entouré de cocotiers, de plages et de lagons.

Premier Relais & Châteaux en Polynésie française, il a fait sienne la philosophie de ce réseau exclusif, basée sur la sophistication et l’authenticité, en harmonie avec un environnement préservé, la population et la culture locales.
Surnommée « l'Île Vanille », l'île de Taha'a est située dans l’archipel des îles de la Société, dans le même lagon que l'île de Raiatea qui abrite le magnifique marae Taputapuatea, classé depuis 2017 au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Le jardin luxuriant planté d’arbres séculaires qui entoure Le Taha’a fait écho à ce complexe cérémoniel considéré comme le véritable berceau de la culture polynésienne.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Là aussi, un pae pae y a été pavé avec des pierres volcaniques taillées à la main comme autrefois. A côté, a été construit un village polynésien composé de faré (maisons) : sous les toitures végétales posées sur des troncs de pandanus, sont organisés des ateliers traditionnels de sculptures, de tressage de palme, d’initiation à l’art de nouer les paréos.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Si ces nouveautés rendent vraiment unique un séjour à Taha'a, l’expérience promise par Le Tikehau est tout aussi exceptionnelle.

Le Tikehau by Pearl Resorts, un authentique sanctuaire polynésien

© Stéphane Mailion
© Stéphane Mailion
Ses 29 suites et bungalows aux toitures de feuilles de pandanus construits dans la plus pure tradition polynésienne, sont posés dans le cadre naturel préservé du motu Tianoa, un îlot privé de l’atoll de Tikehau, dans l'archipel des Tuamotu.

Seul boutique hôtel de cet archipel, il est, lui aussi, un authentique sanctuaire polynésien. Toutefois, point de pae pae traditionnel mais une scène en bois face à l’amphithéâtre en demi-lune fait de marbre blanc brut où les voyageurs s’installent pour profiter des spectacles.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Danseurs et musiciens traditionnels donnent des spectacles. Des conteurs viennent aussi faire revivre de vieilles légendes polynésiennes. D’autres fois, sont organisées des séances de cinéma en plein air.

Près de la scène, deux plateformes d’observation hautes de 6 et 8 mètres permettent aux voyageurs de grimper tout en haut, contempler, de nuit, le ciel étoilé, et, de jour, le panorama à 360 degrés, la mer aux infinis dégradés de bleu, la plage de sable rose et derrière, la cocoteraie sauvage.

Au Tikehau, comme au Taha’a et au Bora Bora, l’empreinte des traditions polynésiennes reste si omniprésente et le dépaysement si immédiat que la sérénité y devient une évidence.

Contacter Pearl Resorts of Tahiti

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
Contact réservations - Polynésie Française :
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601

Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55


Site web : Pearl Resorts of Tahiti

facebook linkedin


Lu 268 fois

Tags : Pearl Resorts of Tahiti
Notez

Brand news LuxuryTravelMaG

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
La marque Pearl Resorts ne se contente pas de combiner hospitalité raffinée, gastronomie savoureuse...
Dernière heure

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

Employeur, comment booster sa culture d’entreprise ? [ABO]

Une semaine décisive pour Air Antilles

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

DTH Travel : expériences inédites au cœur du Cambodge, du Bhoutan et du Sri Lanka

DTH Travel : expériences inédites au cœur du Cambodge, du Bhoutan et du Sri Lanka
Production

Production

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes
AirMaG

AirMaG

Une semaine décisive pour Air Antilles

Une semaine décisive pour Air Antilles
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !

SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias