Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Posées sur des « motu », de splendides îlots coralliens de la Polynésie française, les Maisons Pearl Resorts proposent une approche immersive du luxe polynésien. Quatre d’entre elles (sur cinq) appartiennent au prestigieux réseau Relais & Châteaux, et deux ont été récompensées de deux clés Michelin en 2025.
Aménagés entre végétation tropicale, cocoteraies sauvages, plages immaculées et eaux transparentes des lagons, ces hôtels viennent de monter en gamme à l’issue de travaux et investissements importants. Bien plus que des adresses d’exception, ils combinent hospitalité raffinée, gastronomie savoureuse et bien-être.
Tous s’imposent comme des destinations à part entière car ils offrent de véritables expériences de l’âme et des traditions polynésiennes, comme l’a souhaité leur propriétaire.
Aménagés entre végétation tropicale, cocoteraies sauvages, plages immaculées et eaux transparentes des lagons, ces hôtels viennent de monter en gamme à l’issue de travaux et investissements importants. Bien plus que des adresses d’exception, ils combinent hospitalité raffinée, gastronomie savoureuse et bien-être.
Tous s’imposent comme des destinations à part entière car ils offrent de véritables expériences de l’âme et des traditions polynésiennes, comme l’a souhaité leur propriétaire.
Bien plus qu'un écrin prestigieux, Le Bora Bora By Pearl Resorts
Posés sur le motu Tevairoa, les 108 villas et bungalows du Bora Bora by Pearl Resorts affichent fièrement un parti pris polynésien dans leur style : architecture et leur aménagement intérieur sont entièrement réalisés avec des matériaux naturels et traditionnels.
Ici, la danse et le chant tahitiens proposés aux voyageurs trouvent bien plus qu’un écrin prestigieux. Ils s’enracinent dans les traditions les plus authentiques. Ces spectacles sont présentés face au Mont Otemanu qui dessine l’horizon, sur la plage où a été reconstitué un pae pae, une aire dallée de pierres volcaniques, autrefois partie intégrante du marae (ensemble cultuel) : cette plateforme cérémonielle traditionnelle en forme de pyramide basse ressemble à celles qui servaient, jadis, de lieux de connexion entre le monde des vivants et celui des ancêtres et des dieux. Et, étaient utilisées pour toutes sortes de cérémonies et de rites religieux.
Le pae pae du Bora Bora by Pearl Resorts, permet aux danseurs et aux musiciens de mieux s’exprimer, en utilisant les différents niveaux de la construction pyramidale. Les voyageurs qui assistent au spectacle, sentent, eux, qu’un souffle sacré y réside encore.
Le pae pae du Bora Bora by Pearl Resorts, permet aux danseurs et aux musiciens de mieux s’exprimer, en utilisant les différents niveaux de la construction pyramidale. Les voyageurs qui assistent au spectacle, sentent, eux, qu’un souffle sacré y réside encore.
Le Taha’a by Pearl Resorts, une promesse d’authenticité
Niché sur son propre motu, un îlot privé posé entre récif et lagon face à l’île de Taha’a, Le Taha’a by Pearl Resorts est, lui aussi, une promesse d’authenticité.
Cette adresse intime de 59 suites et villas ancrées dans l’architecture et le style intemporel de la Polynésie, est bien plus qu’un hôtel entouré de cocotiers, de plages et de lagons.
Premier Relais & Châteaux en Polynésie française, il a fait sienne la philosophie de ce réseau exclusif, basée sur la sophistication et l’authenticité, en harmonie avec un environnement préservé, la population et la culture locales.
Surnommée « l'Île Vanille », l'île de Taha'a est située dans l’archipel des îles de la Société, dans le même lagon que l'île de Raiatea qui abrite le magnifique marae Taputapuatea, classé depuis 2017 au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Le jardin luxuriant planté d’arbres séculaires qui entoure Le Taha’a fait écho à ce complexe cérémoniel considéré comme le véritable berceau de la culture polynésienne.
Cette adresse intime de 59 suites et villas ancrées dans l’architecture et le style intemporel de la Polynésie, est bien plus qu’un hôtel entouré de cocotiers, de plages et de lagons.
Premier Relais & Châteaux en Polynésie française, il a fait sienne la philosophie de ce réseau exclusif, basée sur la sophistication et l’authenticité, en harmonie avec un environnement préservé, la population et la culture locales.
Surnommée « l'Île Vanille », l'île de Taha'a est située dans l’archipel des îles de la Société, dans le même lagon que l'île de Raiatea qui abrite le magnifique marae Taputapuatea, classé depuis 2017 au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Le jardin luxuriant planté d’arbres séculaires qui entoure Le Taha’a fait écho à ce complexe cérémoniel considéré comme le véritable berceau de la culture polynésienne.
Là aussi, un pae pae y a été pavé avec des pierres volcaniques taillées à la main comme autrefois. A côté, a été construit un village polynésien composé de faré (maisons) : sous les toitures végétales posées sur des troncs de pandanus, sont organisés des ateliers traditionnels de sculptures, de tressage de palme, d’initiation à l’art de nouer les paréos.
Si ces nouveautés rendent vraiment unique un séjour à Taha'a, l’expérience promise par Le Tikehau est tout aussi exceptionnelle.
Le Tikehau by Pearl Resorts, un authentique sanctuaire polynésien
Ses 29 suites et bungalows aux toitures de feuilles de pandanus construits dans la plus pure tradition polynésienne, sont posés dans le cadre naturel préservé du motu Tianoa, un îlot privé de l’atoll de Tikehau, dans l'archipel des Tuamotu.
Seul boutique hôtel de cet archipel, il est, lui aussi, un authentique sanctuaire polynésien. Toutefois, point de pae pae traditionnel mais une scène en bois face à l’amphithéâtre en demi-lune fait de marbre blanc brut où les voyageurs s’installent pour profiter des spectacles.
Seul boutique hôtel de cet archipel, il est, lui aussi, un authentique sanctuaire polynésien. Toutefois, point de pae pae traditionnel mais une scène en bois face à l’amphithéâtre en demi-lune fait de marbre blanc brut où les voyageurs s’installent pour profiter des spectacles.
Danseurs et musiciens traditionnels donnent des spectacles. Des conteurs viennent aussi faire revivre de vieilles légendes polynésiennes. D’autres fois, sont organisées des séances de cinéma en plein air.
Près de la scène, deux plateformes d’observation hautes de 6 et 8 mètres permettent aux voyageurs de grimper tout en haut, contempler, de nuit, le ciel étoilé, et, de jour, le panorama à 360 degrés, la mer aux infinis dégradés de bleu, la plage de sable rose et derrière, la cocoteraie sauvage.
Au Tikehau, comme au Taha’a et au Bora Bora, l’empreinte des traditions polynésiennes reste si omniprésente et le dépaysement si immédiat que la sérénité y devient une évidence.
Près de la scène, deux plateformes d’observation hautes de 6 et 8 mètres permettent aux voyageurs de grimper tout en haut, contempler, de nuit, le ciel étoilé, et, de jour, le panorama à 360 degrés, la mer aux infinis dégradés de bleu, la plage de sable rose et derrière, la cocoteraie sauvage.
Au Tikehau, comme au Taha’a et au Bora Bora, l’empreinte des traditions polynésiennes reste si omniprésente et le dépaysement si immédiat que la sérénité y devient une évidence.
Contacter Pearl Resorts of Tahiti
Contact réservations - Polynésie Française :
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601
Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55
Site web : Pearl Resorts of Tahiti
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601
Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55
Site web : Pearl Resorts of Tahiti