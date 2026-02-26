Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

Amadeus ne connaît pas la crise.
Le groupe madrilène a clôturé son exercice 2025 sur une croissance de 8,5 % de son chiffre d'affaires (à taux de change constant). Son bénéfice net grimpe de 6,6 % pour atteindre 1,33 milliard d’euros, porté par une accélération notable lors du dernier trimestre.
Amadeus a investi plus de 1,4 milliard d’euros en Recherche & Développement cette année, soit 20 % de ses revenus.
Le président et CEO, Luis Maroto, souligne le succès des nouvelles solutions de vente comme Nevio (natif IA) et Stratos, qui séduisent aussi bien les clients historiques que de nouveaux entrants. « Nous sommes idéalement positionnés pour orchestrer l'écosystème du voyage optimisé par l'IA », a-t-il affirmé lors de la présentation des résultats.
A lire aussi : Amadeus accélère dans l’IA avec l’acquisition de SkyLink
Le groupe madrilène a clôturé son exercice 2025 sur une croissance de 8,5 % de son chiffre d'affaires (à taux de change constant). Son bénéfice net grimpe de 6,6 % pour atteindre 1,33 milliard d’euros, porté par une accélération notable lors du dernier trimestre.
Amadeus a investi plus de 1,4 milliard d’euros en Recherche & Développement cette année, soit 20 % de ses revenus.
Le président et CEO, Luis Maroto, souligne le succès des nouvelles solutions de vente comme Nevio (natif IA) et Stratos, qui séduisent aussi bien les clients historiques que de nouveaux entrants. « Nous sommes idéalement positionnés pour orchestrer l'écosystème du voyage optimisé par l'IA », a-t-il affirmé lors de la présentation des résultats.
A lire aussi : Amadeus accélère dans l’IA avec l’acquisition de SkyLink
Dividendes et rachats d'actions au programme
Autres articles
-
Amadeus accélère dans l’IA avec l’acquisition de SkyLink
-
Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform
-
Evantia Giumba succède à Frédéric Saunier à la direction générale d'Amadeus France
-
La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique
-
Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
La performance est homogène sur tous les segments d'activité :
Le groupe a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros pour 2026, tout en s'engageant à verser un dividende.
Pour 2026, Amadeus affiche son optimisme et vise une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action à moyen terme.
- Air IT Solutions (+8,7 %) profite d'une hausse de 3,8 % des passagers embarqués.
- Air Distribution (+8,0 %) bénéficie d'une dynamique de prix positive malgré un environnement macroéconomique exigeant.
- Hospitality (+9,6 %) affiche la plus forte progression, portée par de nouvelles signatures de contrats.
Le groupe a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros pour 2026, tout en s'engageant à verser un dividende.
Pour 2026, Amadeus affiche son optimisme et vise une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action à moyen terme.