Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

Air IT Solutions (+8,7 %) profite d'une hausse de 3,8 % des passagers embarqués.

Air Distribution (+8,0 %) bénéficie d'une dynamique de prix positive malgré un environnement macroéconomique exigeant.

Hospitality (+9,6 %) affiche la plus forte progression, portée par de nouvelles signatures de contrats.

La performance est homogène sur tous les segments d'activité :Le groupe a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions dePour 2026, Amadeus affiche son optimisme et vise une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action à moyen terme.