TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires


Le géant technologique espagnol Amadeus a publié ses résultats pour l'exercice 2025. Le groupe annonce un chiffre d'affaires dépassant les 6,5 milliards d'euros et une stratégie massivement tournée vers l'intelligence artificielle.


Rédigé par le Vendredi 27 Février 2026 à 11:55

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025 - Depositphotos.com Auteur Piter2121
Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025 - Depositphotos.com Auteur Piter2121
Hurtigruten
Amadeus ne connaît pas la crise.

Le groupe madrilène a clôturé son exercice 2025 sur une croissance de 8,5 % de son chiffre d'affaires (à taux de change constant). Son bénéfice net grimpe de 6,6 % pour atteindre 1,33 milliard d’euros, porté par une accélération notable lors du dernier trimestre.

Amadeus a investi plus de 1,4 milliard d’euros en Recherche & Développement cette année, soit 20 % de ses revenus.

Le président et CEO, Luis Maroto, souligne le succès des nouvelles solutions de vente comme Nevio (natif IA) et Stratos, qui séduisent aussi bien les clients historiques que de nouveaux entrants. « Nous sommes idéalement positionnés pour orchestrer l'écosystème du voyage optimisé par l'IA », a-t-il affirmé lors de la présentation des résultats.

A lire aussi : Amadeus accélère dans l’IA avec l’acquisition de SkyLink

Dividendes et rachats d'actions au programme

Autres articles
La performance est homogène sur tous les segments d'activité :

  • Air IT Solutions (+8,7 %) profite d'une hausse de 3,8 % des passagers embarqués.

  • Air Distribution (+8,0 %) bénéficie d'une dynamique de prix positive malgré un environnement macroéconomique exigeant.

  • Hospitality (+9,6 %) affiche la plus forte progression, portée par de nouvelles signatures de contrats.

Le groupe a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros pour 2026, tout en s'engageant à verser un dividende.

Pour 2026, Amadeus affiche son optimisme et vise une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action à moyen terme.


Lu 158 fois

Tags : amadeus
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 26 Février 2026 - 12:08 Amadeus accélère dans l’IA avec l’acquisition de SkyLink

Vendredi 20 Février 2026 - 18:12 Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Brand News La Travel Tech

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen
Existe-t-il un secret pour que les agents de voyage puissent proposer des packages personnalisés...
Dernière heure

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?

Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs
Production

Production

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando

TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale

Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences

Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias