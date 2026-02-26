A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

Le début du mois de février a été marqué par desliés au calendrier événementiel.Le match d'ouverture duau Stade de France a porté l'occupation hôtelier à 86,7% durant la nuit du 5 février, soit un bond de 7,2% en un an.Ce succès repose notamment sur la clientèle irlandaise dont les arrivées ont progressé deà cette date précise., tombant un samedi cette année, a également généréavec un taux d'occupation de 94,4%. Cette période a particulièrement attiré les visiteurs allemands, suisses et autrichiens.Pour les mois de mars à mai, les prévisions de réservations aériennes restent encourageantes avec une, portée notamment par les marchés nord-américain et maghrébin.