A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

Une hôtellerie résiliente début 2026


Malgré une légère baisse du nombre total de touristes, l'hôtellerie parisienne affiche une dynamique positive en ce début d'année 2026. Le taux d'occupation progresse de 3,5% à l'échelle du Grand Paris, soutenu par la clientèle française et le retour en force de certains marchés européens. Les événements sportifs comme le Tournoi des Six Nations et les célébrations de la Saint-Valentin ont permis d'atteindre des niveaux de fréquentation records.


Vendredi 27 Février 2026

En ce début d'année 2026, le taux d'occupation progresse de 3,5% à l'échelle du Grand Paris - DepositPhotos.com, samael334.gmail.com
En ce début d'année 2026, le taux d'occupation progresse de 3,5% à l'échelle du Grand Paris - DepositPhotos.com, samael334.gmail.com
Paris je t'aime - Office de tourisme publie son baromètre de début d’année, qui montre une hôtellerie résiliente avec une progression du taux d’occupation de 3,5% à l’échelle du Grand Paris en janvier 2026.

Une croissance légèrement plus marquée en petite couronne qu'à Paris intra-muros, où la hausse s'établit à 3,3% par rapport à l'année précédente.

Cette tendance s'appuie sur une stabilité de la clientèle française et une augmentation significative des arrivées aériennes en provenance d'Espagne, du Maroc, de l'Allemagne, de la Pologne et de l'Irlande, qui enregistrent toutes des croissances supérieures à 10%.

À l'inverse, le marché britannique poursuit sa décrue entamée il y a plusieurs mois.

Globalement, les aéroports parisiens affichent une hausse de 2,6% des arrivées, contrastant avec la baisse observée dans d'autres capitales européennes comme Londres.

Lire aussi : L'Île-de-France retrouve sa place de leader touristique un an après les Jeux Olympiques

Impact des événements majeurs sur la fréquentation de février

Le début du mois de février a été marqué par des pics de fréquentation exceptionnels liés au calendrier événementiel.

Le match d'ouverture du Tournoi des Six Nations au Stade de France a porté l'occupation hôtelier à 86,7% durant la nuit du 5 février, soit un bond de 7,2% en un an.

Ce succès repose notamment sur la clientèle irlandaise dont les arrivées ont progressé de 628% à cette date précise.

La Saint-Valentin, tombant un samedi cette année, a également généré la nuitée la plus élevée depuis le début de 2026 avec un taux d'occupation de 94,4%. Cette période a particulièrement attiré les visiteurs allemands, suisses et autrichiens.

Pour les mois de mars à mai, les prévisions de réservations aériennes restent encourageantes avec une hausse globale de 1,2%, portée notamment par les marchés nord-américain et maghrébin.

A lire aussi : Tourisme à Paris : nette reprise au printemps 2025

Tags : paris
