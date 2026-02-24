Christophe Leribault nommé à la présidence du musée du Louvre

Christophe Leribault devra piloter le projet « Louvre Nouvelle Renaissance », un chantier de modernisation estimé à plus d'un milliard d'euros - DepositPhotos.com, TTstudio
Christophe Leribault prend officiellement les commandes du musée du Louvre suite à sa nomination en Conseil des ministres ce mercredi 25 février 2026.
Ce conservateur général du patrimoine de 62 ans, qui dirigeait le château de Versailles depuis mars 2024, arrive dans une institution fragilisée par la démission soudaine de Laurence des Cars.
Cette dernière a quitté ses fonctions après la mise au jour de défaillances de sûreté liées au vol de huit bijoux de la Couronne en octobre dernier, un préjudice estimé à 88 millions d'euros.
Le nouveau président doit désormais conduire des chantiers majeurs de sécurisation des collections et de modernisation des infrastructures, alors que des rapports récents pointent une obsolescence des dispositifs de protection de la galerie Apollon.
Apaisement social et pilotage des grands chantiers de modernisation
Au-delà des impératifs de sécurité, le successeur de Laurence des Cars est attendu sur le terrain du dialogue social pour mettre fin à la grève perlée qui touche le musée depuis la mi-décembre.
Ce conflit, le plus long de l'histoire de l'établissement, pointe les conditions de travail liées à la surfréquentation du musée, avec 9 millions de visiteurs par an. Il a déjà engendré deux millions d'euros de pertes de recettes.
Christophe Leribault devra s'appuyer sur son expérience acquise à la direction du Petit Palais et du musée d'Orsay pour rétablir la confiance avec les équipes locales.
Il aura également la charge de piloter le projet colossal « Louvre Nouvelle Renaissance », un chantier de modernisation estimé à plus d'un milliard d'euros dont le financement fait l'objet d'un suivi rigoureux par l'exécutif.
