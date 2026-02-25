Tour-opérateurs : marge, distribution, consolidation... quel avenir pour le secteur ? [ABO]

" Ce n'est pas un sujet nouveau, mais on ne peut pas dire que les marges s'améliorent. Les coûts d'acquisition client augmentent aussi bien en BtoC qu'en BtoB.



À cela, il faut ajouter, comme nous le disions juste avant, que les Français ont un budget voyages contraint, poursuit le président du SETO.



Le tour-operating est un marché à marge assez faible comparé à d'autres industries. Nous devons nous rattraper par un important volume, en achetant mieux, et par une plus grande fidélisation des clients, pour diminuer ces coûts d'acquisition.



L'exemple de Voyageurs du Monde est criant : ils ont misé sur la qualité de service, mais surtout sur le produit. Depuis, l'entreprise réalise d'excellentes performances financières, tout en étant beaucoup moins sensible au prix. "



Malgré tout, le marché reste très attrayant.



Fin août dernier, le groupe Karavel changeait de propriétaire, passant sous le giron du consortium composé par Montefiore Investment, Ceres Industries Capital et la Compagnie Financière Jousset. Quelques semaines plus tard, c'était au tour de Visiteurs, puis d'Asia.



Bien que dégageant peu de rentabilité, les tour-opérateurs sont des actifs bankables.



" Il y a eu une forte concentration ces dernières années, mais je trouve sincèrement que depuis la sortie du Covid, ça l'est un peu moins.



A contrario, je trouve encourageant de voir que les dernières levées de fonds et les derniers rachats sont faits avec des fonds et financements français. Le message est fort. Cela prouve que l'industrie du tour-operating séduit, et pas seulement les grands financiers étrangers. Ils se rendent compte que les voyages, les vacances, sont des dépenses sanctuarisées.



Le marché a de bonnes perspectives de développement, à nous de le capter. Évitons l'arrivée d'acteurs de la désintermédiation ", poursuit Patrice Caradec.