Quels sont les tour-opérateurs les plus puissants en France ? [ABO]

La page du Covid définitivement refermée, les remises en question derrière nous, les tour-opérateurs ont réenclenché, avec appétit, leur marche en avant.
Chaque opérateur bat des records et soigne, par la même occasion, sa situation comptable.
Profitant du lucratif phénomène du revenge travel, mais aussi d’une diversification nécessaire du fait des fermetures de frontières plus ou moins durables selon les pays et les continents, le paysage de la production touristique n’est plus totalement le même.
Plus généralistes et plus tech, les entreprises ont aussi vu leur situation capitalistique évoluer. Au gré des levées de fonds, des LBO ou encore des rachats, c’est tout un écosystème qui bouge.
N’oublions pas non plus les faillites retentissantes de FTI et de Travel Europe, deux mastodontes qui ont fasciné l’industrie.
Dans ce paysage en reconstruction, nous vous proposons de découvrir les forces en présence du côté des tour-opérateurs.
Comment a été réalisé le classement des tour-opérateurs du marché français ?
Pour établir ce classement, nous nous sommes basés sur les comptes publiés sur des sites comme Société.com, Pappers et autres, donc à partir de documents officiels.
Nous avons aussi contacté certaines entreprises qui n’ont pas publié leurs comptes et ne souhaitent pas divulguer leurs chiffres. Pour celles-ci, nous nous sommes donc appuyés sur leurs déclarations, ou sur celles faites lors d’interviews.
Enfin, il reste le cas des tour-opérateurs du Groupe Figaro - comme Marco Vasco ou encore Les Maisons du Voyage - mais aussi de Voyage Privé, Sunweb et Showroomprivé, qui n’ont pas répondu à nos sollicitations.
Cette absence de réponse fausse en partie ce classement, puisque ces opérateurs sont très influents sur le marché français.
Voyage Privé, basé à Aix-en-Provence, afficherait, selon certaines rumeurs, un chiffre d’affaires proche du Top 4 français, autour du milliard d’euros.
Quoi qu’il en soit, nous vous livrons ce classement avec les chiffres dont nous disposons. Rappelons qu’ils se basent sur l’exercice 2024, ceux de l’exercice suivant étant en cours de dépôt. Il ne serait donc pas possible, à ce stade, d’atteindre le même niveau d’exhaustivité que sur notre Top 60.
Vous trouverez donc un classement basé sur le chiffre d’affaires réalisé en 2024, sa croissance et la marge nette, équivalente au résultat net divisé par le chiffre d’affaires (voir tableau en bas d'article).
Le contexte de l’année 2024 dans le voyage
Pour rappel, l’année 2024 a été relativement particulière dans le paysage touristique français, avec notamment l'abandon de la desserte de la République dominicaine par Air France, Zanzibar qui a fait des siennes avec la fameuse assurance obligatoire, ou encore la Martinique qui a connu quelques soubresauts qui ont fait fléchir les intentions de départ des Français.
Et n’oublions pas que ce fut l’année des JO de Paris !
Une année où les mouvements de grève ont fait craindre le pire, et où les annonces d’une pagaille généralisée dans les aéroports parisiens ont finalement calmé les envies de départ de nos compatriotes.
Finalement, le bazar n’a pas eu lieu et les Français ont profité, crié et pleuré au rythme des médailles. Et si l’été 2024 n’a pas été exceptionnel pour les tour-opérateurs, il n’a pas non plus été catastrophique.
"Dès janvier, nous avions déjà des indicateurs montrant l’impact des JO sur le trafic de juillet. Les grands acteurs ont été amenés à faire des promotions vendues en dernière minute. A peine les JO terminés, ça a redémarré très vite," rappelait René-Marc Chikli, le président du Seto de l'époque.
La faillite de FTI Voyages a aussi dilué son chiffre d’affaires parmi ses concurrents.
Sur le long-courrier, la dégringolade de la République dominicaine a profité alors à l’île Maurice (+8%) et aux États-Unis (+11,3%). Ce fut aussi l’année du grand retour de l’Asie, puisque tous les pays avaient alors rouvert leurs frontières.
L’hiver s’annonçait, lui, plus incertain. "Honnêtement, il y a encore quelques semaines, nous nous attendions à une meilleure arrière-saison. Le climat politique crée l’incertitude sur le pouvoir d’achat. Nous sommes positifs en volume d’affaires, mais le trafic reste négatif," concluait René-Marc Chikli.
Rappelons que, la même année, quatre Premiers ministres se sont succédé à Matignon !
Autant d’éléments qui n’ont pas empêché les tour-opérateurs d’écrire de belles pages de leur histoire, avec des chiffres historiques, malgré ces quelques freins.
Les tour-opérateurs champions de la croissance en 2024
On retrouve en tête le groupe Couleur, spécialiste des séjours autour des événements sportifs, avec une croissance de 64%, devant Asia (+38%) et Bynativ (+37,7%).
Les tour-opérateurs champions de la marge nette en 2024
En tête arrive CityVision avec 10,6% de marge nette (résultat net divisé par le chiffre d’affaires). En 2e place, on retrouve le Club Med (7,7%), puis Voyamar (7,4%).
Les tour-opérateurs : FRAM réalise pour la 1ère fois un milliard de CA
Et si le Top 3 ne réserve pas de surprise, on note que, pour la première fois, le groupe Fram a effectivement réalisé un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros, arrivant en embuscade derrière les géants Pierre & Vacances, Disney et le Club Med.
