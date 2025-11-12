Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)

Depuis que le tourisme est tourisme, ses opérateurs ont cherché à proposer à leurs clientèles les plus beaux fleurons de « beau » existant dans le monde. Mais, à l’heure où la palette des soins de bien-être se diversifie et s’étoffe, les musées initient leurs visiteurs à une nouvelle discipline : la muséothérapie. Une fois de plus, tourisme et wellness prouvent qu’ils sont capables de faire bon ménage.

