Cannes : l’Hôtel Lepoussin ouvre ses portes au printemps 2026

L’hôtel Lepoussin se situe à environ dix minutes à pied de la Croisette de Cannes - DepositPhotos.com, amoklv
L’Hôtel Lepoussin, établissement 4 étoiles, ouvrira ses portes en mai 2026 dans le centre de Cannes.
L’établissement est situé à l’angle de la rue Le Poussin et du boulevard Carnot.
Il prend place dans un bâtiment à façade néo-classique complété par des extensions réalisées dans les années 1990. Le projet a fait l’objet d’une rénovation confiée à l’architecte d’intérieur Marie-Paule Clout.
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L’établissement est situé à l’angle de la rue Le Poussin et du boulevard Carnot.
Il prend place dans un bâtiment à façade néo-classique complété par des extensions réalisées dans les années 1990. Le projet a fait l’objet d’une rénovation confiée à l’architecte d’intérieur Marie-Paule Clout.
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72 chambres et des espaces communs inspirés de la Belle Époque
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L’établissement proposera 72 chambres réparties en plusieurs catégories : Classique, Confort, Supérieure, Familiale et Privilège.
Il disposera également d’un espace bien-être comprenant une piscine avec transats ainsi qu’une salle de fitness.
L’aménagement intérieur s’inspire des codes esthétiques de la Belle Époque avec des moulures, des parquets et une palette de tons naturels.
Les espaces communs comprennent notamment un sas d’entrée, une réception avec bibliothèques, un espace buffet et une salle de petit-déjeuner installée sous verrière.
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