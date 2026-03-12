Cannes : l’Hôtel Lepoussin ouvre ses portes au printemps 2026

L’établissement proposeraréparties en plusieurs catégories : Classique, Confort, Supérieure, Familiale et Privilège.Il disposera également d’uncomprenant une piscine avec transats ainsi qu’une salle de fitness.L’aménagement intérieur s’inspire des codes esthétiques de laavec des moulures, des parquets et une palette de tons naturels.Les espaces communs comprennent notamment un sas d’entrée, une réception avec bibliothèques, un espace buffet et une salle de petit-déjeuner installée sous