The White Lotus à Cannes : "un puissant levier de visibilité et d’attractivité touristique"

Plusieurs lieux emblématiques de Cannes seront mis en lumière, parmi lesquels l’Hôtel Martinez, qui sera renommé White Lotus Cannes pour l’occasion - DepositPhotos.com, bensib
Après Hawaï, la Sicile et la Thaïlande, Cannes a été sélectionnée face à plusieurs destinations internationales pour accueillir le tournage de la saison 4 de la série à succès The White Lotus, créée par Mike White et diffusée sur HBO.
La possibilité d'une collaboration a démarré en octobre 2021, lorsque le créateur du show télévisé est intervenu à CANNESERIES. "Séduit par l’atmosphère singulière de la destination, le créateur a depuis développé un lien étroit avec Cannes", commentent dans un communiqué, le Palais des Festivals et la ville de Cannes.
En concurrence internationale avec l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, l'Allemagne et la Norvège, c'est finalement la France qui a été choisie. "Dès le premier semestre 2025, l’équipe de la Mairie de Cannes a engagé une série de rencontres réunissant les acteurs locaux afin de valoriser les atouts du territoire : une richesse culturelle et patrimoniale unique, un héritage européen fort porté par la Côte d’Azur, ainsi qu’un écosystème événementiel structuré autour du 7e Art", poursuit le communiqué.
À la fin de l’été 2025, la France a été officiellement retenue. Dès l’automne suivant, Mike White s’est installé à Cannes pour entamer la phase d’écriture, s’imprégnant de l’identité et des décors de la Ville.
Les repérages et choix des sites se sont ensuite déroulés entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, avant un lancement du tournage prévu au deuxième trimestre 2026.
La possibilité d'une collaboration a démarré en octobre 2021, lorsque le créateur du show télévisé est intervenu à CANNESERIES. "Séduit par l’atmosphère singulière de la destination, le créateur a depuis développé un lien étroit avec Cannes", commentent dans un communiqué, le Palais des Festivals et la ville de Cannes.
En concurrence internationale avec l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, l'Allemagne et la Norvège, c'est finalement la France qui a été choisie. "Dès le premier semestre 2025, l’équipe de la Mairie de Cannes a engagé une série de rencontres réunissant les acteurs locaux afin de valoriser les atouts du territoire : une richesse culturelle et patrimoniale unique, un héritage européen fort porté par la Côte d’Azur, ainsi qu’un écosystème événementiel structuré autour du 7e Art", poursuit le communiqué.
À la fin de l’été 2025, la France a été officiellement retenue. Dès l’automne suivant, Mike White s’est installé à Cannes pour entamer la phase d’écriture, s’imprégnant de l’identité et des décors de la Ville.
Les repérages et choix des sites se sont ensuite déroulés entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, avant un lancement du tournage prévu au deuxième trimestre 2026.
The White Lotus : 17 000 nuitées générées par le tournage
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Le tournage s’étendra sur plus de 50 jours, répartis sur une période de quatre mois.
Plusieurs lieux emblématiques de Cannes seront mis en lumière, parmi lesquels le Palais des Festivals et des Congrès, l’Hôtel Martinez, hôtel phare de cette saison 4 et qui sera renommé White Lotus Cannes pour l’occasion, et des sites incontournables de la vie cannoise.
Ce projet représente également un impact significatif pour le territoire, avec plus de 17 000 nuitées générées sur la commune. Il mobilisera par ailleurs de nombreux professionnels locaux de la filière audiovisuelle, notamment des régisseurs, techniciens et prestataires spécialisés, contribuant directement à l’emploi et aux savoir-faire du territoire.
À l’image des retombées observées lors du tournage de la saison précédente en Thaïlande, la série constitue un puissant levier de visibilité et d’attractivité touristique à l’échelle mondiale.
Plusieurs lieux emblématiques de Cannes seront mis en lumière, parmi lesquels le Palais des Festivals et des Congrès, l’Hôtel Martinez, hôtel phare de cette saison 4 et qui sera renommé White Lotus Cannes pour l’occasion, et des sites incontournables de la vie cannoise.
Ce projet représente également un impact significatif pour le territoire, avec plus de 17 000 nuitées générées sur la commune. Il mobilisera par ailleurs de nombreux professionnels locaux de la filière audiovisuelle, notamment des régisseurs, techniciens et prestataires spécialisés, contribuant directement à l’emploi et aux savoir-faire du territoire.
À l’image des retombées observées lors du tournage de la saison précédente en Thaïlande, la série constitue un puissant levier de visibilité et d’attractivité touristique à l’échelle mondiale.
Cannes : vers un développement de l’économie créative
Plus largement, l’accueil de The White Lotus s’inscrit dans la stratégie de développement de l’économie créative portée par la Ville de Cannes.
Celle-ci repose sur un écosystème complet alliant formation, production, diffusion et innovation. Au cœur de cette dynamique, la démarche Cannes On Air incarne l’ambition de la ville de structurer et renforcer une filière audiovisuelle d’excellence, en connectant les talents, les lieux de création et les acteurs de l’industrie.
Cette ambition se traduit également par l’organisation d’événements majeurs tels que le Festival de Cannes, CANNESERIES ou encore le Marché du Film, qui participent activement à la vitalité du secteur.
En favorisant l’accueil de tournages d’envergure et en accompagnant les productions, la Ville affirme son positionnement stratégique dans les industries culturelles et créatives, tout en soutenant l’emploi local et les savoir-faire.
Celle-ci repose sur un écosystème complet alliant formation, production, diffusion et innovation. Au cœur de cette dynamique, la démarche Cannes On Air incarne l’ambition de la ville de structurer et renforcer une filière audiovisuelle d’excellence, en connectant les talents, les lieux de création et les acteurs de l’industrie.
Cette ambition se traduit également par l’organisation d’événements majeurs tels que le Festival de Cannes, CANNESERIES ou encore le Marché du Film, qui participent activement à la vitalité du secteur.
En favorisant l’accueil de tournages d’envergure et en accompagnant les productions, la Ville affirme son positionnement stratégique dans les industries culturelles et créatives, tout en soutenant l’emploi local et les savoir-faire.