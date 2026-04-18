The White Lotus à Cannes : "un puissant levier de visibilité et d’attractivité touristique"

Séduit par l’atmosphère singulière de la destination, le créateur a depuis développé un lien étroit avec Cannes

Dès le premier semestre 2025, l’équipe de la Mairie de Cannes a engagé une série de rencontres réunissant les acteurs locaux afin de valoriser les atouts du territoire : une richesse culturelle et patrimoniale unique, un héritage européen fort porté par la Côte d’Azur, ainsi qu’un écosystème événementiel structuré autour du 7e Art