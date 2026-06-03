Bahamas : Norwegian Cruise Line ouvrira son parc aquatique Great Tides le 4 septembre 2026

L'offre comprendra également des sauts de falaise, une rivière dynamique de plus de 240 mètres, un espace aquatique dédié aux enfants et plusieurs points de restauration. Le projet s'inscrit dans le programme de transformation de Great Stirrup Cay, qui comprend comme le souligne un communiqué déjà le Great Life Lagoon, une vaste zone de baignade avec bars aquatiques et espaces de détente.



L'île privée est accessible toute l'année au départ de plusieurs ports américains, notamment Miami, Port Canaveral, Tampa, Jacksonville, New York et Philadelphie. Le Norwegian Luna assurera des itinéraires dans les Caraïbes jusqu'en novembre 2026 avec des escales en République dominicaine, aux Îles Vierges et à Great Stirrup Cay.