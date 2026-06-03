Bahamas : Norwegian Cruise Line ouvrira son parc aquatique Great Tides le 4 septembre 2026

Norwegian Cruise Line ouvrira son parc aquatique Great Tides aux Bahamas le 4 septembre 2026 - Photo Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line (NCL) a annoncé l'ouverture de son nouveau parc aquatique Great Tides le 4 septembre 2026 sur Great Stirrup Cay, son île privée située aux Bahamas. L'inauguration coïncidera avec une croisière de sept jours dans les Caraïbes opérée par le Norwegian Luna.
À partir du 5 juin 2026, les passagers dont l'escale est prévue à Great Stirrup Cay après cette date pourront réserver à l'avance leur accès au parc aquatique ainsi que différentes options complémentaires, dont des cabanes privatives pouvant accueillir jusqu'à six personnes.
Développé sur près de 2,5 hectares, Great Tides proposera 19 toboggans aquatiques ainsi qu'une série d'attractions destinées aux familles et aux amateurs de sensations fortes. Le parc s'articulera autour de la Tidal Tower, une structure de 52 mètres de hauteur regroupant plusieurs attractions majeures, dont les Breakwater Blasters, présentés comme des montagnes russes aquatiques.
À partir du 5 juin 2026, les passagers dont l'escale est prévue à Great Stirrup Cay après cette date pourront réserver à l'avance leur accès au parc aquatique ainsi que différentes options complémentaires, dont des cabanes privatives pouvant accueillir jusqu'à six personnes.
Développé sur près de 2,5 hectares, Great Tides proposera 19 toboggans aquatiques ainsi qu'une série d'attractions destinées aux familles et aux amateurs de sensations fortes. Le parc s'articulera autour de la Tidal Tower, une structure de 52 mètres de hauteur regroupant plusieurs attractions majeures, dont les Breakwater Blasters, présentés comme des montagnes russes aquatiques.
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L'offre comprendra également des sauts de falaise, une rivière dynamique de plus de 240 mètres, un espace aquatique dédié aux enfants et plusieurs points de restauration. Le projet s'inscrit dans le programme de transformation de Great Stirrup Cay, qui comprend comme le souligne un communiqué déjà le Great Life Lagoon, une vaste zone de baignade avec bars aquatiques et espaces de détente.
L'île privée est accessible toute l'année au départ de plusieurs ports américains, notamment Miami, Port Canaveral, Tampa, Jacksonville, New York et Philadelphie. Le Norwegian Luna assurera des itinéraires dans les Caraïbes jusqu'en novembre 2026 avec des escales en République dominicaine, aux Îles Vierges et à Great Stirrup Cay.
L'île privée est accessible toute l'année au départ de plusieurs ports américains, notamment Miami, Port Canaveral, Tampa, Jacksonville, New York et Philadelphie. Le Norwegian Luna assurera des itinéraires dans les Caraïbes jusqu'en novembre 2026 avec des escales en République dominicaine, aux Îles Vierges et à Great Stirrup Cay.