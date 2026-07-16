Thierry Millon estime toutefois que cette résistance du secteur ne doit pas masquer les fragilités qui apparaissent dans d'autres activités touristiques. « Le tourisme présente plutôt des indicateurs de résistance sur les voyages en particulier. Mais cela ne concerne pas encore les activités de l'hébergement-restauration », observe-t-il.



En effet, tous les métiers du tourisme ne suivent pas la même trajectoire.



Altares souligne une forte dégradation de l'hébergement, avec 133 défaillances au deuxième trimestre (+41,5 %). Les hôtels sont particulièrement touchés avec 91 procédures, en hausse de 54 %, tandis que les structures d'hébergement touristique de courte durée progressent également de 50 %.



« L'hôtellerie classique souffrait déjà de la concurrence des hébergements de courte durée. Désormais, c'est à peu près tout le monde qui se retrouve dans la même situation », constate le directeur des études Altarès. Selon lui, les établissements positionnés sur le milieu de gamme sont aujourd'hui les plus exposés, tandis que les offres premium et les établissements les plus économiques résistent davantage.



Du côté du transport, la situation demeure contrastée.



Le transport routier de marchandises reste sous tension, même si les défaillances reculent légèrement (-2 %).



En revanche, les difficultés persistent dans le transport routier de voyageurs, où les défaillances restent concentrées chez les taxis. Altares rappelle que leur niveau demeure plus de deux fois supérieur à celui observé avant la crise sanitaire.