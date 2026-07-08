Responsable d'escale fluviale : ce métier de l'ombre qui fait toute la différence

On imagine souvent que notre métier consiste à résoudre les problèmes. En réalité, notre plus grande réussite est justement de les éviter.



Je me souviens de la mise en service d'un nouveau ponton. Le premier bateau devait arriver vers quatre heures du matin. J'étais présente sur le quai. Le pilote de Seine, surpris de me voir à cette heure-là, m'a lancé : « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Je lui ai simplement répondu : « C'est la première utilisation de ce ponton. Je veux voir comment se déroule la manœuvre et l'accostage. »



Une fois le bateau amarré, j'étais rassurée. Je savais que je pourrais dire aux commandants suivants que tout fonctionnait parfaitement.



Cette scène résume parfaitement ce métier : être présent avant qu'il y ait un problème, vérifier avant de rassurer, observer avant d'affirmer.



Une manifestation, des travaux, une modification de circulation, une borne électrique indisponible ou une information importante pour les équipages… rien ne doit être découvert à la dernière minute.



Et lorsqu'un imprévu survient malgré tout, il faut bien sûr trouver une solution, mais surtout comprendre pourquoi il s'est produit afin qu'il ne se reproduise plus.



Une procédure à clarifier, une information à transmettre plus tôt, une organisation à ajuster : chaque difficulté doit permettre d'améliorer l'escale suivante.