Jersey, un été radieux... loin de la canicule !

Près de la jetée et face à la mer : une curiosité à essayer en rentrant de la promenade : le Sauna Society, pour se détendre. Comme son nom l’indique, un agréable petit sauna "de poche" au feu de bois pour profiter des bienfaits de la thérapie chaud-froid.



Enfin, Saint-Hélier, ville portuaire et capitale de l’île, mérite aussi le détour.



Elle a conservé son cœur historique avec ses maisons géorgiennes et victoriennes, ses façades en pierre locale. On peut flâner dans King Street, la grande rue piétonne, ou le Central Market typiquement jersiais avec sa fontaine.



b[Cependant, et depuis que Jersey est devenue un centre financier offshore, la ville a vu pousser de nombreux immeubles modernes et en hauteur, pas vraiment dans le style « anglo-normand » et que certains pourront regretter. ]b



L’île est riche. Tant mieux pour l’entretien du patrimoine naturel, historique et culturel. Et si, dans le centre-ville, on rencontre une urbanisation « business style », on peut également admirer, partout sur l’île et particulièrement sur le front de mer, de magnifiques propriétés.



Enfin, la petite gare routière de Saint-Hélier, « Liberation Station », permet de se déplacer très facilement sur l’île grâce à un réseau de bus bien organisé, facile d’accès, fiable quant aux horaires et qui rayonne sur la totalité de l’île.