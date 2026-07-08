Madagascar Airlines investit dans la formation aux métiers de l'aéronautique

La mise en œuvre de cet accord repose sur plusieurs actions pédagogiques conjointes entre le ministère et le transporteur aérien. Les équipes vont travailler ensemble à la co-construction de référentiels métiers spécifiques et à la création de programmes alignés sur les standards de l'industrie aéronautique.



Le plan prévoit également le déploiement de dispositifs d'apprentissage en alternance.



Les étudiants sélectionnés bénéficieront de périodes d'immersion professionnelle directement au sein des structures opérationnelles de la compagnie nationale.



Pour garantir l'efficacité de ces mesures, un cadre de suivi et d'évaluation permanent est instauré afin de mesurer l'impact des enseignements dispensés. L'objectif final reste l'insertion professionnelle durable des apprenants dans le tissu économique national.