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Madagascar Airlines investit dans la formation aux métiers de l'aéronautique

Un partenariat de six ans est mis en place pour développer les compétences des jeunes malagasy dans le secteur aérien


Le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et la compagnie nationale Madagascar Airlines ont officialisé la signature d'une convention de partenariat d'une durée de six ans afin de structurer des parcours de formation adaptés aux métiers de l'aéronautique.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 8 Juillet 2026 à 10:27

Le METFP et Madagascar Airlines s'associent, Signature MD-METFP, photo by Madagascar Airlines
Le METFP et Madagascar Airlines s'associent, Signature MD-METFP, photo by Madagascar Airlines
IFTM
Le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) et la compagnie Madagascar Airlines ont signé un accord de coopération.

Cette convention de partenariat vise à renforcer l'employabilité de la jeunesse locale dans le domaine de l'aviation et ses activités connexes. Les deux entités s'unissent pour concevoir des parcours professionnalisants en phase avec les besoins réels du marché du travail aérien.

Cette initiative cherche à rapprocher le monde éducatif de celui de l'entreprise pour préparer une nouvelle génération de techniciens qualifiés.

La démarche s'adresse aux jeunes issus de toutes les régions de Madagascar et met un accent particulier sur l'accès des femmes à ces filières techniques. Le projet s'inscrit dans une volonté d'investir durablement dans le capital humain, « au bénéfice de Madagascar », comme l'explique un communiqué par la voix de Rado Rabarilala, Directeur Général de Madagascar Airlines.

Le contenu technique du programme de formation et d'alternance

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La mise en œuvre de cet accord repose sur plusieurs actions pédagogiques conjointes entre le ministère et le transporteur aérien. Les équipes vont travailler ensemble à la co-construction de référentiels métiers spécifiques et à la création de programmes alignés sur les standards de l'industrie aéronautique.

Le plan prévoit également le déploiement de dispositifs d'apprentissage en alternance.

Les étudiants sélectionnés bénéficieront de périodes d'immersion professionnelle directement au sein des structures opérationnelles de la compagnie nationale.

Pour garantir l'efficacité de ces mesures, un cadre de suivi et d'évaluation permanent est instauré afin de mesurer l'impact des enseignements dispensés. L'objectif final reste l'insertion professionnelle durable des apprenants dans le tissu économique national.

Une base de coopération ouverte aux partenaires techniques et financiers

Ce partenariat de six ans pose les fondations d'une collaboration élargie à d'autres acteurs du développement et de l'emploi. La convention doit servir de levier pour mobiliser des partenaires techniques et financiers internationaux désireux de soutenir la formation professionnelle à Madagascar.

Ces appuis extérieurs permettront de financer et de structurer des projets de grande ampleur pour moderniser le secteur éducatif technique.

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Tags : madagascar airlines
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