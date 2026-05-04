Madagascar Airlines inaugure un nouveau Business Lounge

L’identité malgache y est particulièrement mise en avant. Dès l’entrée, les passagers découvrent des œuvres d’artistes locaux et des visuels inspirés des paysages de l’île.



Côté restauration, l’offre évolue chaque semaine et met en avant la gastronomie locale, entre recettes traditionnelles et propositions plus contemporaines.



Le lounge est réservé aux passagers Business et aux membres Gold et Platinum du programme de fidélité Valisoa Club. Les voyageurs en classe économique peuvent également y accéder via une formule payante, disponible en agence, au call center ou directement à l’enregistrement, y compris après l’accès à la salle d’embarquement.



Dans le même temps, Madagascar Airlines a entièrement rénové son agence située dans le terminal national d’Ivato. L’objectif : proposer un espace plus fluide, moderne et fonctionnel pour accompagner les passagers dans leurs démarches.



Achat de billets, modifications de réservation ou demandes d’informations sur les vols : l’agence se veut désormais un point de contact central, intégré au cœur de l’aéroport et pensé pour simplifier le parcours client.