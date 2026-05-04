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Madagascar Airlines inaugure un nouveau Business Lounge

Une offre enrichie avec de nouvelles infrastructures


Madagascar Airlines poursuit la modernisation de son expérience passager à l’aéroport d’Ivato avec l’inauguration d’un nouveau Business Lounge et la rénovation complète de son agence au terminal national.


Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 14:36

Madagascar Airlines inaugure un nouveau Business Lounge - Photo : Madagascar Airlines
Madagascar Airlines inaugure un nouveau Business Lounge - Photo : Madagascar Airlines
Exotismes
Dans la continuité de l’inauguration du nouveau terminal national de l’aéroport d’Ivato, porté par Ravinala Airports, Madagascar Airlines franchit une nouvelle étape dans la transformation de l’expérience passager.

La compagnie annonce la mise en service d’un nouveau Business Lounge ainsi que la rénovation complète de son agence située au sein du terminal national.

Ouvert officiellement le 28 avril 2026, et accessible aux passagers depuis le 29 avril, le nouveau Business Lounge de Madagascar Airlines s’étend sur 122 m² et a été conçu comme un véritable espace de transition entre terre et ciel.

L’aménagement se structure autour de quatre univers complémentaires : restauration, détente, espace famille et espace de travail.

Une organisation qui vise à répondre aux différents besoins des voyageurs, qu’ils soient en transit professionnel ou en déplacement touristique.

Un Business Lounge pensé comme une première escale du voyage

Autres articles
L’identité malgache y est particulièrement mise en avant. Dès l’entrée, les passagers découvrent des œuvres d’artistes locaux et des visuels inspirés des paysages de l’île.

Côté restauration, l’offre évolue chaque semaine et met en avant la gastronomie locale, entre recettes traditionnelles et propositions plus contemporaines.

Le lounge est réservé aux passagers Business et aux membres Gold et Platinum du programme de fidélité Valisoa Club. Les voyageurs en classe économique peuvent également y accéder via une formule payante, disponible en agence, au call center ou directement à l’enregistrement, y compris après l’accès à la salle d’embarquement.

Dans le même temps, Madagascar Airlines a entièrement rénové son agence située dans le terminal national d’Ivato. L’objectif : proposer un espace plus fluide, moderne et fonctionnel pour accompagner les passagers dans leurs démarches.

Achat de billets, modifications de réservation ou demandes d’informations sur les vols : l’agence se veut désormais un point de contact central, intégré au cœur de l’aéroport et pensé pour simplifier le parcours client.

Un rôle central dans la connectivité domestique

À travers ces nouvelles infrastructures, Madagascar Airlines réaffirme son positionnement d’opérateur de référence sur le réseau intérieur malgache.

Depuis Ivato, la compagnie dessert 10 destinations à travers le pays, avec plus de 100 vols hebdomadaires en haute saison et près de 372 000 passagers transportés en 2025.

Cette activité domestique s’articule également avec les liaisons internationales opérées par ses compagnies partenaires, garantissant une continuité de voyage pour les visiteurs internationaux et une meilleure connectivité régionale.

Pour Karl Andrianony, directeur commercial de Madagascar Airlines, ces évolutions s’inscrivent dans une dynamique plus large : "Cette inauguration symbolise notre engagement à offrir à nos passagers une expérience de voyage digne de leur confiance.

Chaque amélioration apportée à nos infrastructures est un pas supplémentaire vers la compagnie que nous aspirons à être : moderne, ancrée dans son identité malagasy, et pleinement au service de ses clients."


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Tags : business, madagascar airlines
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