Les mini-croisières CATLANTE : parfaites pour déclencher des départs avant l’été

Ces mini-croisières ne sont pas une version allégée du produit CATLANTE.



À bord, on retrouve exactement ce qui fait l’identité de la marque depuis plus de vingt ans : des catamarans à taille humaine, accueillant une douzaine de passagers seulement, un équipage professionnel et attentionné, et une atmosphère conviviale.



Les espaces de vie sont ouverts, lumineux, pensés pour circuler facilement. Les cabines, toutes équipées de leur salle d’eau privative, offrent un niveau de confort constant, quelle que soit la durée du séjour.



La formule tout compris, signature de CATLANTE, est bien sûr intégrée à ces formats courts : pension complète, boissons, apéritifs… Rien à organiser, rien à anticiper.



On embarque avec CATLANTE, et tout est déjà en place.



C’est cette continuité dans l’expérience, du premier au dernier jour, qui explique la forte fidélité des clients de la marque, séduits par une approche à la fois simple, qualitative, généreuse et profondément humaine.