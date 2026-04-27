Les mini-croisières CATLANTE : parfaites pour déclencher des départs avant l’été

Il y a les projets de vacances que l’on anticipe longtemps et il y a ceux qui se décident beaucoup plus vite.
À l’approche de l’été, ce sont souvent ces seconds qui font la différence. Une envie de partir, un créneau qui se libère, quelques jours disponibles et la décision se prend en quelques échanges seulement.
Pour les agents de voyages, ces demandes sont à la fois fréquentes et délicates : il faut proposer une solution rapide, rassurante et suffisamment attractive pour déclencher la réservation.
Avec ses mini-croisières de juin au départ de Marseille et d’Ajaccio, CATLANTE Catamarans apporte une réponse particulièrement efficace à ces attentes.
À l’approche de l’été, ce sont souvent ces seconds qui font la différence. Une envie de partir, un créneau qui se libère, quelques jours disponibles et la décision se prend en quelques échanges seulement.
Pour les agents de voyages, ces demandes sont à la fois fréquentes et délicates : il faut proposer une solution rapide, rassurante et suffisamment attractive pour déclencher la réservation.
Avec ses mini-croisières de juin au départ de Marseille et d’Ajaccio, CATLANTE Catamarans apporte une réponse particulièrement efficace à ces attentes.
Un départ facile, pensé pour simplifier le voyage
C’est aussi ce qui fait le succès des mini-croisières CATLANTE : leur accessibilité immédiate.
À Marseille, l’embarquement CATLANTE se fait au Vieux-Port, en plein cœur de la ville. L’accès est direct en TGV jusqu’à la gare Saint-Charles, puis seulement quelques stations de métro permettent de rejoindre le bateau. En trente minutes, les passagers CATLANTE passent du train au pont du catamaran.
Cette simplicité logistique change tout. Elle permet de partir sans contrainte, sans organisation complexe, sur une décision de dernière minute, sur un coup de tête.
Même logique en Corse, où CATLANTE propose des mini croisières au départ d’Ajaccio. La destination est particulièrement bien desservie, avec de nombreuses liaisons aériennes et maritimes. Là encore, l’objectif de CATLANTE est clair : rendre la croisière aussi fluide que possible dès le départ.
À Marseille, l’embarquement CATLANTE se fait au Vieux-Port, en plein cœur de la ville. L’accès est direct en TGV jusqu’à la gare Saint-Charles, puis seulement quelques stations de métro permettent de rejoindre le bateau. En trente minutes, les passagers CATLANTE passent du train au pont du catamaran.
Cette simplicité logistique change tout. Elle permet de partir sans contrainte, sans organisation complexe, sur une décision de dernière minute, sur un coup de tête.
Même logique en Corse, où CATLANTE propose des mini croisières au départ d’Ajaccio. La destination est particulièrement bien desservie, avec de nombreuses liaisons aériennes et maritimes. Là encore, l’objectif de CATLANTE est clair : rendre la croisière aussi fluide que possible dès le départ.
Quelques jours mais une vraie sensation de vacances
Partir quatre ou cinq jours pourrait sembler trop court. Dans les faits, tout dépend du rythme et c’est précisément là que CATLANTE fait la différence.
Dès les premières heures de navigation, le quotidien s’efface. Le rythme CATLANTE s’installe naturellement : plus souple, plus intuitif. La mer devient le cadre principal et les journées prennent une autre dimension.
À bord d’un catamaran CATLANTE, chaque journée est construite autour de deux à trois escales. Une crique accessible uniquement par la mer, une plage de sable blanc, un village du littoral : les paysages s’enchaînent, sans jamais donner le sentiment de courir.
On alterne baignades, navigation, moments de détente et découvertes à terre. Tout est pensé pour que le temps soit utilisé différemment, sans contrainte ni pression.
Ce qui surprend le plus les clients CATLANTE, c’est cette capacité à déconnecter très vite. Et à retrouver, en quelques jours seulement, une vraie sensation de vacances, pleine et entière.
Dès les premières heures de navigation, le quotidien s’efface. Le rythme CATLANTE s’installe naturellement : plus souple, plus intuitif. La mer devient le cadre principal et les journées prennent une autre dimension.
À bord d’un catamaran CATLANTE, chaque journée est construite autour de deux à trois escales. Une crique accessible uniquement par la mer, une plage de sable blanc, un village du littoral : les paysages s’enchaînent, sans jamais donner le sentiment de courir.
On alterne baignades, navigation, moments de détente et découvertes à terre. Tout est pensé pour que le temps soit utilisé différemment, sans contrainte ni pression.
Ce qui surprend le plus les clients CATLANTE, c’est cette capacité à déconnecter très vite. Et à retrouver, en quelques jours seulement, une vraie sensation de vacances, pleine et entière.
La promesse CATLANTE : intacte même en format court
Ces mini-croisières ne sont pas une version allégée du produit CATLANTE.
À bord, on retrouve exactement ce qui fait l’identité de la marque depuis plus de vingt ans : des catamarans à taille humaine, accueillant une douzaine de passagers seulement, un équipage professionnel et attentionné, et une atmosphère conviviale.
Les espaces de vie sont ouverts, lumineux, pensés pour circuler facilement. Les cabines, toutes équipées de leur salle d’eau privative, offrent un niveau de confort constant, quelle que soit la durée du séjour.
La formule tout compris, signature de CATLANTE, est bien sûr intégrée à ces formats courts : pension complète, boissons, apéritifs… Rien à organiser, rien à anticiper.
On embarque avec CATLANTE, et tout est déjà en place.
C’est cette continuité dans l’expérience, du premier au dernier jour, qui explique la forte fidélité des clients de la marque, séduits par une approche à la fois simple, qualitative, généreuse et profondément humaine.
À bord, on retrouve exactement ce qui fait l’identité de la marque depuis plus de vingt ans : des catamarans à taille humaine, accueillant une douzaine de passagers seulement, un équipage professionnel et attentionné, et une atmosphère conviviale.
Les espaces de vie sont ouverts, lumineux, pensés pour circuler facilement. Les cabines, toutes équipées de leur salle d’eau privative, offrent un niveau de confort constant, quelle que soit la durée du séjour.
La formule tout compris, signature de CATLANTE, est bien sûr intégrée à ces formats courts : pension complète, boissons, apéritifs… Rien à organiser, rien à anticiper.
On embarque avec CATLANTE, et tout est déjà en place.
C’est cette continuité dans l’expérience, du premier au dernier jour, qui explique la forte fidélité des clients de la marque, séduits par une approche à la fois simple, qualitative, généreuse et profondément humaine.
Juin : le bon moment pour une croisière CATLANTE en Méditerranée
Le mois de juin offre un cadre particulièrement favorable pour les croisières CATLANTE.
Les journées sont longues, la lumière s’installe, la mer commence à se réchauffer et les escales restent encore relativement préservées de l’affluence estivale.
Au départ de Marseille, les itinéraires CATLANTE longent un littoral parmi les plus variés de Méditerranée : les îles du Frioul, Cassis, Bandol, Porquerolles… Autant de destinations emblématiques que CATLANTE permet d’aborder différemment, depuis la mer.
En Corse, au départ d’Ajaccio, les croisières CATLANTE mettent le cap vers des sites naturels majeurs comme Scandola ou les calanques de Piana, mais aussi vers des mouillages plus confidentiels.
Dans les deux cas, CATLANTE privilégie des escales accessibles en bateau, loin des flux touristiques classiques, pour offrir une approche privilégiée de ces destinations.
Les journées sont longues, la lumière s’installe, la mer commence à se réchauffer et les escales restent encore relativement préservées de l’affluence estivale.
Au départ de Marseille, les itinéraires CATLANTE longent un littoral parmi les plus variés de Méditerranée : les îles du Frioul, Cassis, Bandol, Porquerolles… Autant de destinations emblématiques que CATLANTE permet d’aborder différemment, depuis la mer.
En Corse, au départ d’Ajaccio, les croisières CATLANTE mettent le cap vers des sites naturels majeurs comme Scandola ou les calanques de Piana, mais aussi vers des mouillages plus confidentiels.
Dans les deux cas, CATLANTE privilégie des escales accessibles en bateau, loin des flux touristiques classiques, pour offrir une approche privilégiée de ces destinations.
Facile : départs garantis et tout inclus à bord
Ces mini-croisières CATLANTE reposent sur des formats simples, adaptés aux attentes actuelles des clients.
Au départ de Marseille, CATLANTE propose des week-ends de deux nuits, du vendredi soir au dimanche, à partir de 870 € par personne.
Plus de temps ? CATLANTE propose également des mini-croisières de quatre nuits, sur plusieurs dates entre fin mai et début juillet, à partir de 1 100 € par personne.
En Corse, au départ d’Ajaccio, le Catlante NEO, la nouvelle gamme Prestige, propose des formats de quatre nuits à partir de 1 370 € par personne.
Au départ de Marseille, CATLANTE propose des week-ends de deux nuits, du vendredi soir au dimanche, à partir de 870 € par personne.
Plus de temps ? CATLANTE propose également des mini-croisières de quatre nuits, sur plusieurs dates entre fin mai et début juillet, à partir de 1 100 € par personne.
En Corse, au départ d’Ajaccio, le Catlante NEO, la nouvelle gamme Prestige, propose des formats de quatre nuits à partir de 1 370 € par personne.
Une réponse aux nouvelles habitudes de voyage
À travers ces mini-croisières, CATLANTE s’inscrit pleinement dans l’évolution actuelle du tourisme.
Les voyageurs ne raisonnent plus uniquement en “grandes vacances”, mais en moments à saisir tout au long de l’année. Ils cherchent à partir plus souvent, plus facilement, sans renoncer à la qualité de leur séjour.
Les formats courts CATLANTE répondent précisément à cette attente. Ils permettent de partir sans poser une semaine complète, de s’offrir une vraie parenthèse, et de vivre une expérience différente, même sur un temps réduit.
Le fait de vivre à bord renforce cette sensation. On dort sur l’eau, on se réveille face à un nouveau décor, on change de point de vue en permanence.
Ce n’est pas simplement un court séjour, c’est une immersion.
Les voyageurs ne raisonnent plus uniquement en “grandes vacances”, mais en moments à saisir tout au long de l’année. Ils cherchent à partir plus souvent, plus facilement, sans renoncer à la qualité de leur séjour.
Les formats courts CATLANTE répondent précisément à cette attente. Ils permettent de partir sans poser une semaine complète, de s’offrir une vraie parenthèse, et de vivre une expérience différente, même sur un temps réduit.
Le fait de vivre à bord renforce cette sensation. On dort sur l’eau, on se réveille face à un nouveau décor, on change de point de vue en permanence.
Ce n’est pas simplement un court séjour, c’est une immersion.
Essayer quelques jours, revenir pour plus longtemps
Ce format court agit souvent comme un déclencheur.
Une croisière CATLANTE ne se consomme pas comme un simple séjour. Elle se vit, et elle laisse une sensation durable, impossible à retrouver ailleurs. C’est un mode de vacances à part, presque addictif.
Et très souvent, ceux qui testent pour quelques jours reviennent pour repartir plus longtemps.
Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.
Inscrivez-vous à la newsletter agence de CATLANTE Catamarans !
Rendez-vous en mai avec un jeu-concours pour gagner une croisière pour deux personnes.
Une croisière CATLANTE ne se consomme pas comme un simple séjour. Elle se vit, et elle laisse une sensation durable, impossible à retrouver ailleurs. C’est un mode de vacances à part, presque addictif.
Et très souvent, ceux qui testent pour quelques jours reviennent pour repartir plus longtemps.
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Contacter CATLANTE Catamarans
Site web : www.catlante-catamarans.com
Téléphone : 01 55 20 90 90
Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com
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