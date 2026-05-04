Voyager au Mexique : notre regard d’experts terrain

Le Mexique a souvent mauvaise réputation à cause des règlements de comptes entre narcotrafiquants qui peuvent fasciner ou susciter une curiosité malsaine. Ces événements ne sont pas inexistants, mais ceux- ci sont majoritairement concentrés dans des zones avec peu ou sans intérêts touristiques (frontière USA, Sinaloa, Guerrero, certaines régions reculés de l'état du Jalisco). Il faut prendre en compte que le Mexique est un grand pays, aux dimensions comparables à celles d’une grande partie de l’Europe, le pays fait quatre fois la taille de la France mais est surtout très étendu.
Le reste du Mexique est quant à lui très sûr, c'est d'ailleurs pour cela que l'on propose des circuits en autotour dans la péninsule du Yucatan, à Oaxaca, en Basse Californie du Sud et dans les villes coloniales.
Le reste du Mexique est quant à lui très sûr, c'est d'ailleurs pour cela que l'on propose des circuits en autotour dans la péninsule du Yucatan, à Oaxaca, en Basse Californie du Sud et dans les villes coloniales.
Dans ce contexte, être accompagné à la fois dans l’organisation et tout au long du voyage est d’autant plus nécessaire.
L'avantage de passer par Terra Maya :
● Une agence implanté depuis 20 ans et possédant toutes les licences nécessaires à l'opération
● Une expertise accrue et une connaissance profonde du terrain dans ses moindres recoins
● L’envoi d’un devis sur mesure et personnalisé en 48h maximum
● Une veille constante de ce qui peut se passer à l’intérieur du pays
● Une ramification de prestataires triés sur le volet et présents sur tout le territoire afin de garantir une opération de qualité
● Un numéro d'urgence et de conciergerie 24h/24 pour accompagner au mieux les voyageurs (urgences, réservations de dernières minutes, changements de programme, nous sommes là pour faciliter le déroulement du voyage)
● Grâce à nos partenaires de confiance, nous proposons des conditions flexibles pour les reports, annulations et modifications, afin de vous garantir plus de sérénité dans ces moments incertains
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Malgré tout, le Mexique continue de séduire des millions de voyageurs par la richesse et la diversité qui le caractérise. 2025 a été une année record, le Mexique a accueilli plus de 45 millions de touristes internationaux.
Entre mer, jungle, désert et villes coloniales, le pays se distingue par ses contrastes.
La Péninsule du Yucatan et sa richesse culturelle : l’héritage des civilisations maya avec de nombreux sites archéologiques encore cachés dans la jungle, des étapes incontournables à inclure dans les circuits. Sans oublier, les cénotes, des bassins d’eau douce naturels parfois à ciel ouvert ou cachés dans des cavités rocheuses. S’y baigner offre une expérience unique que l’on peut vivre uniquement au Mexique.
👉 Autotour "Aux portes du monde Maya"
Entre mer, jungle, désert et villes coloniales, le pays se distingue par ses contrastes.
La Péninsule du Yucatan et sa richesse culturelle : l’héritage des civilisations maya avec de nombreux sites archéologiques encore cachés dans la jungle, des étapes incontournables à inclure dans les circuits. Sans oublier, les cénotes, des bassins d’eau douce naturels parfois à ciel ouvert ou cachés dans des cavités rocheuses. S’y baigner offre une expérience unique que l’on peut vivre uniquement au Mexique.
👉 Autotour "Aux portes du monde Maya"
La jungle profonde du Chiapas pour nos voyageurs en quête d'authenticité, de découverte et de reliefs. Cette région encore méconnue et préservée séduira pour une expérience plus immersive entre nature luxuriante et traditions locales perpétuées. C’est une destination idéale pour l’observation des oiseaux, les guacamayas notamment. Sa nature abondante en fait une région idéale pour la culture du café, reconnu pour sa richesse aromatique et la qualité de ses productions.
Mexique et les trésors du Chiapas et du Yucatán
Mexique et les trésors du Chiapas et du Yucatán
Les villes coloniales telles que Guanajuato, San Miguel de Allende et Queretaro séduiront les amateurs d'histoire et d'architecture. Guanajuato est connue pour son architecture colorée et son passé de ville minière, avec l’un des centres d’extraction d’argent les plus importants du Mexique, mais également pour être le berceau de l’indépendance du Mexique. La ville s’est construite avec un réseau complexe de tunnels et galeries, certains encore utilisés aujourd'hui. San Miguel de Allende a été classé patrimoine mondial de l’Unesco, pour ses ruelles pavées, ses façades colorées et ses églises emblématiques. Elle accueille aujourd’hui une importante communauté artistique et internationale, animant la ville de nombreuses galeries d’art et d’ateliers. Cette immersion dans le patrimoine colonial et l’atmosphère culturelle mexicaine en fait une destination idéale.
👉 Autotour "Aventure culturelle à travers les villes coloniales du Mexique"
👉 Autotour "Aventure culturelle à travers les villes coloniales du Mexique"
Oaxaca et la côte pacifique s’adressent aux fans de gastronomie, d'art et d’activités nautiques. On y découvre une cuisine reconnue comme l’une des plus emblématiques du pays, des savoirs faire transmis de génération en génération. La côte pacifique, autour de Puerto Escondido, offre une ambiance décontractée, idéale pour les passionnés de surf et de nature.
👉 Autotour "Au coeur des contrastes de Mexico à la côte Pacifique"
👉 Autotour "Au coeur des contrastes de Mexico à la côte Pacifique"
La Basse Californie du Sud quant à elle, offre des paysages bruts et authentiques. Réputée pour ses grands espaces, c’est une destination prisée pour les passionnés de nature avec ses nombreux spots de plongée. On observe une faune et flore marine riches et préservées. Cette région correspond à l’image que beaucoup se font du Mexique, des cactus à perte de vue, une nature aride qui s’étend jusqu’à l’océan.
👉 Autotour "Voyage de 15 jours en Basse-Californie Nature, désert, mer et rencontres"
👉 Autotour "Voyage de 15 jours en Basse-Californie Nature, désert, mer et rencontres"
Les voyageurs reviennent avec des étoiles plein les yeux, ce qui les marquent ce sont les mexicains, les rencontres faites par hasard. Une chaleur humaine qui transforme leur voyage, leur vision du Mexique.
Si le Mexique présente des réalités plus contrastées qu’on ne peut ignorer, il n’en reste pas moins une destination offrant une multitude de richesses à explorer et à apprécier.
Si le Mexique présente des réalités plus contrastées qu’on ne peut ignorer, il n’en reste pas moins une destination offrant une multitude de richesses à explorer et à apprécier.
Adelind Chambrier
MX : +52 99 94 81 95 76
FR : +33 1 87 66 73 61
contact@terra-maya.com
www.mexique-voyages.com
>> Terra Maya dans l'Annuaire DESTIMAG
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