Voyager au Mexique : notre regard d’experts terrain

Dans ce contexte, être accompagné à la fois dans l’organisation et tout au long du voyage est d’autant plus nécessaire.



L'avantage de passer par Terra Maya :



● Une agence implanté depuis 20 ans et possédant toutes les licences nécessaires à l'opération

● Une expertise accrue et une connaissance profonde du terrain dans ses moindres recoins

● L’envoi d’un devis sur mesure et personnalisé en 48h maximum

● Une veille constante de ce qui peut se passer à l’intérieur du pays

● Une ramification de prestataires triés sur le volet et présents sur tout le territoire afin de garantir une opération de qualité

● Un numéro d'urgence et de conciergerie 24h/24 pour accompagner au mieux les voyageurs (urgences, réservations de dernières minutes, changements de programme, nous sommes là pour faciliter le déroulement du voyage)

● Grâce à nos partenaires de confiance, nous proposons des conditions flexibles pour les reports, annulations et modifications, afin de vous garantir plus de sérénité dans ces moments incertains

