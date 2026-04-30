WOOD Hotel & Spa, nouveau joyau de l'Ile de la Réunion

C'est une nouvelle adresse d’exception sur la côte ouest de l'Ile de la Réunion, bien qu'estampillée de "seulement" quatre étoiles.
Niché sur trois hectares de savane basaltique sur les falaises de la Pointe des Diamants, le WOOD Hotel & Spa propose une hospitalité profondément ancrée dans son territoire.
En l'imaginant, Yvan Mainix, président de Fibres Bois et Christian Wolff, l'hôtelier réunionnais qui est à la tête du groupe Côté Sun Hôtels avaient l'ambition de créer une adresse élégante et durable, où le bois serait une émotion autant qu’un matériau.
Pari réussi. Conçue par Éric Chavoix, son architecture contemporaine soigneusement travaillée, épouse le paysage et combine les lignes épurées, la ventilation naturelle et le bois brûlé inspiré de la technique japonaise du Shou Sugi Ban. La lumière y est omniprésente, créant une ambiance prenante.
Niché sur trois hectares de savane basaltique sur les falaises de la Pointe des Diamants, le WOOD Hotel & Spa propose une hospitalité profondément ancrée dans son territoire.
En l'imaginant, Yvan Mainix, président de Fibres Bois et Christian Wolff, l'hôtelier réunionnais qui est à la tête du groupe Côté Sun Hôtels avaient l'ambition de créer une adresse élégante et durable, où le bois serait une émotion autant qu’un matériau.
Pari réussi. Conçue par Éric Chavoix, son architecture contemporaine soigneusement travaillée, épouse le paysage et combine les lignes épurées, la ventilation naturelle et le bois brûlé inspiré de la technique japonaise du Shou Sugi Ban. La lumière y est omniprésente, créant une ambiance prenante.
Proposer une "nouvelle manière de vivre" La Réunion
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Le WOOD Hotel & Spa propose 84 hébergements -chambres, suites et villas privatives avec piscine- ouverts sur la nature.
Compter à partir de 180 € la chambre De Luxe Savane (RDC), en basse saison (250 € en très haute saison). Et à partir de 290 € la Suite Junior Savane (RDC) en basse saison et à partir de 360 € en très haute saison.
Au delà de l'hébergement, le WOOD Hotel & Spa entend insuffler une nouvelle manière de "vivre" La Réunion : plus sensorielle, plus apaisée, plus centrée sur l'essentiel.
L’expérience s'y prolonge donc autour d’une piscine à débordement chauffée, autour du Songe Spa Nature et de plusieurs lieux de vie.
Au restaurant "Le Grand Natte", le Chef Marcelin Patin valorise les produits du terroir, issus de circuits courts, dans le respect des saisons et des saveurs de l’île. Le Basalte, bar signature de l’hôtel, accompagne les couchers de soleil sur la côte ouest.
De son côté, L’Atelier du Vin propose dégustations et masterclass œnologiques dans une atmosphère intimiste.
Compter à partir de 180 € la chambre De Luxe Savane (RDC), en basse saison (250 € en très haute saison). Et à partir de 290 € la Suite Junior Savane (RDC) en basse saison et à partir de 360 € en très haute saison.
Au delà de l'hébergement, le WOOD Hotel & Spa entend insuffler une nouvelle manière de "vivre" La Réunion : plus sensorielle, plus apaisée, plus centrée sur l'essentiel.
L’expérience s'y prolonge donc autour d’une piscine à débordement chauffée, autour du Songe Spa Nature et de plusieurs lieux de vie.
Au restaurant "Le Grand Natte", le Chef Marcelin Patin valorise les produits du terroir, issus de circuits courts, dans le respect des saisons et des saveurs de l’île. Le Basalte, bar signature de l’hôtel, accompagne les couchers de soleil sur la côte ouest.
De son côté, L’Atelier du Vin propose dégustations et masterclass œnologiques dans une atmosphère intimiste.
Engagé en faveur de l'environnement
Le Songe Spa Nature : 300 m2 dédiés au bien-être dans une ambiance apaisante ©mickaelgresset/Wood hotel & Spa
Au-delà de toutes ces expériences, le WOOD Hotel & Spa revendique une approche responsable du tourisme.
Préservation de la végétation endémique, récupération des eaux de pluie, production d'eau chaude via l'énergie solaire, éclairages étudiés pour limiter la pollution lumineuse, tri sélectif, compostage, suppression des plastiques à usage unique, valorisation des savoir-faire locaux : l'objectif est de créer un lieu en harmonie avec l'environnement. ]b
Comme le WOOD Hotel & Spa entend devenir une référence de l'hôtellerie locale écoresponsable, il s'est donné pour objectif d'obtenir rapidement la certification Écolabel Européen, seul label écologique officiel reconnu dans tous les pays membres de l'Union Européenne.
Désormais représenté sur le marché français par Marie-Annick Boury, cet hôtel est déjà répertorié par plusieurs TO (Austral Lagons, Kuoni, Solea, Exotismes, Beachcomber Tours, Turquoise).
Préservation de la végétation endémique, récupération des eaux de pluie, production d'eau chaude via l'énergie solaire, éclairages étudiés pour limiter la pollution lumineuse, tri sélectif, compostage, suppression des plastiques à usage unique, valorisation des savoir-faire locaux : l'objectif est de créer un lieu en harmonie avec l'environnement. ]b
Comme le WOOD Hotel & Spa entend devenir une référence de l'hôtellerie locale écoresponsable, il s'est donné pour objectif d'obtenir rapidement la certification Écolabel Européen, seul label écologique officiel reconnu dans tous les pays membres de l'Union Européenne.
Désormais représenté sur le marché français par Marie-Annick Boury, cet hôtel est déjà répertorié par plusieurs TO (Austral Lagons, Kuoni, Solea, Exotismes, Beachcomber Tours, Turquoise).
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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