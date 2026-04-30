WOOD Hotel & Spa, nouveau joyau de l'Ile de la Réunion

Le WOOD Hotel & Spa propose 84 hébergements -chambres, suites et villas privatives avec piscine- ouverts sur la nature.



Compter à partir de 180 € la chambre De Luxe Savane (RDC), en basse saison (250 € en très haute saison). Et à partir de 290 € la Suite Junior Savane (RDC) en basse saison et à partir de 360 € en très haute saison.



Au delà de l'hébergement, le WOOD Hotel & Spa entend insuffler une nouvelle manière de "vivre" La Réunion : plus sensorielle, plus apaisée, plus centrée sur l'essentiel.



L’expérience s'y prolonge donc autour d’une piscine à débordement chauffée, autour du Songe Spa Nature et de plusieurs lieux de vie.



Au restaurant "Le Grand Natte", le Chef Marcelin Patin valorise les produits du terroir, issus de circuits courts, dans le respect des saisons et des saveurs de l’île. Le Basalte, bar signature de l’hôtel, accompagne les couchers de soleil sur la côte ouest.



De son côté, L’Atelier du Vin propose dégustations et masterclass œnologiques dans une atmosphère intimiste.