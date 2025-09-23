TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L'aéroport de la Réunion annonce un trafic record en juillet et août 2025

trafic passagers en hausse de 7,4%


L’aéroport La Réunion Roland Garros franchit un cap inédit avec 586.046 passagers accueillis en juillet et août 2025, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l’année précédente. Ce niveau d’activité marque un record pour la saison hivernale australe. Depuis janvier, 1,8 million de passagers sont passés à l’aéroport (+5,5 %).


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

L'aéroport de la Réunion annonce un trafic record en juillet et août 2025 - Depositphotos.com Auteur urf
L’aéroport La Réunion Roland Garros a accueilli 586 046 passagers en juillet et août 2025, soit une hausse de 7,4 % par rapport à la même période en 2024.

"Ce chiffre marque un record pour la saison hivernale australe" annonce un communiqué de la plateforme.

Le mois de juillet a été particulièrement intense, avec près de 300.000 voyageurs, en progression de 9,6 % par rapport à juillet 2024, une période alors impactée par les Jeux Olympiques de Paris.

Le mois d’août comptabilise plus de 287.000 passagers, soit une augmentation de 5,2 %.

À trois occasions, le nombre de voyageurs quotidiens a dépassé les 11.000, avec un pic à 11.270 le 2 août dernier.

Aéroport de la Réunion : toutes les destinations en hausse

La croissance du trafic a profité à l’ensemble des lignes desservies. L’axe Réunion-Hexagone reste le plus fréquenté, avec plus de 343.000 passagers (+8,1 %).

Les vols régionaux ont également connu une belle dynamique, totalisant plus de 215.000 voyageurs (+6,5 %), avec une belle progression de 22 % sur la liaison Réunion–Johannesburg, de 9,9% sur la liaison Réunion-Mayotte, de 6,1% sur la liaison Réunion-Madagascar et de 4,1% sur la liaison Réunion-Maurice.

Les vols saisonniers d’Air Seychelles entre Mahé et La Réunion ont transporté près de 800 passagers, tandis que la ligne Réunion–Bangkok, renforcée par Air Austral, confirme son attractivité avec près de 14.700 passagers (+7,6 %).

Au total, 573 000 passagers ont débuté ou terminé leur voyage à l’aéroport Roland Garros durant ces deux mois, auxquels s’ajoutent 12.913 passagers en transit (+4,8 %), principalement sur les vols reliant l’hexagone et les îles voisines de l’océan Indien.

Bilan des huit premiers mois : +5,5 % de croissance

Depuis le début de l’année, l’aéroport a accueilli 1 842 428 passagers, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2024. Le trafic a progressé chaque mois à partir de février, avec un pic de croissance en juin (+10,3 %).

Le cap du million de passagers a déjà été franchi sur l’axe Réunion-Hexagone (+5,5 %), tandis que les lignes régionales affichent une croissance de 4,1 %.

La liaison Réunion–Maurice reste la plus fréquentée avec plus de 436.000 passagers (+3,1 %), et la liaison Réunion-Mayotte enregistre la plus forte progression (+12,7 %).

La ligne vers Madagascar reste stable (+0,9 %), tandis que le trafic vers Johannesburg recule légèrement (-1 %). La ligne Réunion–Bangkok affiche une croissance toujours soutenue de 29,8 %, avec près de 59.000 passagers sur huit mois.

Tags : air austral, reunion
