L'aéroport de la Réunion annonce un trafic record en juillet et août 2025

L’aéroport La Réunion Roland Garros a accueilli 586 046 passagers en juillet et août 2025, soit une hausse de 7,4 % par rapport à la même période en 2024.



"Ce chiffre marque un record pour la saison hivernale australe" annonce un communiqué de la plateforme.



Le mois de juillet a été particulièrement intense, avec près de 300.000 voyageurs, en progression de 9,6 % par rapport à juillet 2024, une période alors impactée par les Jeux Olympiques de Paris.



Le mois d’août comptabilise plus de 287.000 passagers, soit une augmentation de 5,2 %.



À trois occasions, le nombre de voyageurs quotidiens a dépassé les 11.000, avec un pic à 11.270 le 2 août dernier.