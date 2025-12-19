A la une de l'actu du tourisme : tendances, chiffres et destinations à suivre

La revue de presse de la semaine du 15 décembre 2025

Cette semaine dans notre revue de presse internationale, plongez au cœur d’un tourisme en pleine mutation. Entre les hôtels de luxe qui transforment les plages en destinations haut de gamme, les concerts et événements qui dopent les voyages en Inde, et les tendances insolites comme… payer pour respirer sur une montagne chinoise, l’industrie se réinvente sous nos yeux. Découvrez aussi comment la culture pop influence les itinéraires, les aéroports allemands qui continuent de croître malgré la conjoncture, et les nouvelles règles alimentaires qui chamboulent vos trajets en Eurostar.

Rédigé par Caroline Lelievre le Samedi 20 Décembre 2025

