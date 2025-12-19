Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com

A la une de l'actu du tourisme : tendances, chiffres et destinations à suivre

La revue de presse de la semaine du 15 décembre 2025


Cette semaine dans notre revue de presse internationale, plongez au cœur d’un tourisme en pleine mutation. Entre les hôtels de luxe qui transforment les plages en destinations haut de gamme, les concerts et événements qui dopent les voyages en Inde, et les tendances insolites comme… payer pour respirer sur une montagne chinoise, l’industrie se réinvente sous nos yeux. Découvrez aussi comment la culture pop influence les itinéraires, les aéroports allemands qui continuent de croître malgré la conjoncture, et les nouvelles règles alimentaires qui chamboulent vos trajets en Eurostar.


Rédigé par le Samedi 20 Décembre 2025


Les compagnies low-cost entrent dans la bataille du luxe aéroportuaire

Les compagnies aériennes à bas prix investissent désormais dans des salons premium.@depositphotos/teamtime
Les compagnies aériennes à bas prix investissent désormais dans des salons premium.@depositphotos/teamtime
Face à l’afflux record de voyageurs et à la recherche de clients plus rentables, même les compagnies aériennes à bas prix investissent désormais dans des salons premium.

JetBlue inaugure ainsi BlueHouse à l’aéroport JFK de New York, un espace haut de gamme destiné à ses clients fidèles, aux voyageurs en classe affaires et aux détenteurs de cartes de crédit premium.

Cette stratégie illustre un virage plus large du secteur aérien américain : séduire une clientèle à forte valeur ajoutée grâce à des services aéroportuaires luxueux et à des partenariats financiers lucratifs, notamment via les cartes de crédit co-marquées.

A lire sur bloomberg.com

Adieu jambon-beurre : l’Eurostar serre la vis sur les sandwichs

• Depuis avril 2025, les passagers de l'Eurostar à destination du Royaume-Uni n'ont plus le droit d'emporter de sandwich au jambon-beurre, fromages et autres produits laitiers ou carnés. @depositphotos/bhofack2
• Depuis avril 2025, les passagers de l’Eurostar à destination du Royaume-Uni n’ont plus le droit d’emporter de sandwich au jambon-beurre, fromages et autres produits laitiers ou carnés. @depositphotos/bhofack2
Depuis avril, les passagers de l’Eurostar à destination du Royaume-Uni n’ont plus le droit d’emporter certains aliments, dont les sandwichs au jambon-beurre, fromages et autres produits laitiers ou carnés.

En cause : des mesures sanitaires britanniques visant à prévenir la propagation de la fièvre aphteuse apparue en Europe. Ces restrictions s’appliquent à tous les moyens de transport et peuvent entraîner des amendes allant jusqu’à 5 900 euros. Quelques exceptions subsistent, mais mieux vaut finir son sandwich avant l’embarquement.

A consulter sur lefigaro.fr

En 2026, le tourisme se réinvente autour de l’expérience et de l’IA

• En 2026, le tourisme se concentrera sur l'expérience et l'IA. @depositphotos/BiancoBlue
• En 2026, le tourisme se concentrera sur l’expérience et l’IA. @depositphotos/BiancoBlue
Selon le rapport Travel Megatrends 2026 de The Data Appeal Company et Mabrian, l’industrie du voyage évolue vers une gestion des destinations centrée sur l’expérience, le sens et la personnalisation, plutôt que sur le prix.

Les voyageurs recherchent des expériences authentiques liées au bien-être, à la nature, à la culture et à l’identité personnelle, soutenues par des outils d’IA capables de proposer des recommandations en temps réel.

Pour les destinations, l’enjeu est désormais de concevoir des portefeuilles d’expériences diversifiés et pilotés par la donnée, afin de mieux répartir les flux touristiques, renforcer l’attractivité et soutenir un développement plus durable.

Source : traveldailynews.com

Voyager autrement : les grandes tendances qui marqueront le tourisme en 2026

• En 2026, les animaux de compagnie feront de plus en plus partie du voyage. @depositphotos/damedeeso
• En 2026, les animaux de compagnie feront de plus en plus partie du voyage. @depositphotos/damedeeso
Selon Amadeus, cinq tendances majeures façonneront les voyages en 2026. Les animaux de compagnie feront de plus en plus partie du voyage, tandis que les hôtels miseront sur une hyper-personnalisation de l’expérience client.

La culture pop deviendra un puissant moteur touristique, avec des destinations boostées par les séries et films à succès. Parallèlement, les nouvelles liaisons aériennes sans escale rendront certaines destinations plus accessibles, et le voyage se vivra comme une expérience « sur mesure », mêlant émotions, narration et style de vie.

A lire sur fvw.de

Le « live tourism » propulse l’industrie du voyage en Inde

• Le « live tourism » est devenu un moteur central des déplacements et de la croissance touristique en Inde.@depositphotos/9parusnikov
• Le « live tourism » est devenu un moteur central des déplacements et de la croissance touristique en Inde.@depositphotos/9parusnikov
En 2025, les événements en direct ont profondément dynamisé le tourisme en Inde. Selon BookMyShow, la fréquentation des concerts et spectacles a progressé de 17 %, avec plus de 34 000 événements organisés et plus de 560 000 spectateurs voyageant spécialement pour y assister.

Des concerts majeurs, comme ceux de Coldplay à Ahmedabad, ont généré des retombées économiques massives pour les transports, l’hôtellerie et le commerce local, tout en stimulant la demande dans des villes non métropolitaines.

Ce phénomène, baptisé « live tourism », confirme que les événements culturels sont devenus un moteur central des déplacements et de la croissance touristique en Inde.

Plus à lire sur skift.com

Convention collective 2026 : salaires, temps de travail et bras de fer social dans les agences de voyages

• En Espagne, les négociations pour la convention collective des agences de voyages applicable en 2026 ont officiellement débuté. @depositphotos/Zerbor
• En Espagne, les négociations pour la convention collective des agences de voyages applicable en 2026 ont officiellement débuté. @depositphotos/Zerbor
En Espagne, les négociations pour la convention collective des agences de voyages applicable en 2026 ont officiellement débuté, dans un contexte de reprise économique et de hausse des recettes.

Après l’accord de transition de 2025 prévoyant une augmentation salariale de 3 %, les syndicats souhaitent désormais aller plus loin, en révisant en profondeur un texte jugé obsolète.

Réduction du temps de travail, nouvelles hausses de salaires, création d’un régime de retraite sectoriel et modernisation des règles figurent au cœur des débats. Si la CEAV se dit ouverte au dialogue, elle alerte sur l’impact financier potentiel de ces mesures, notamment le surcoût lié à une baisse du temps de travail, laissant présager des discussions serrées début 2026.

Une info de hosteltur.com

La République dominicaine monte en gamme et mise sur le luxe

La République dominicaine investit sur le segment du luxe. @depositphotos/jovannig
La République dominicaine investit sur le segment du luxe. @depositphotos/jovannig
Longtemps associée aux séjours tout compris à prix abordables, La République dominicaine connaît une forte montée en gamme avec près de 15 000 nouvelles chambres prévues d’ici trois ans, majoritairement dans le segment luxe.

Des zones comme Miches et Punta Cana attirent de grands groupes hôteliers internationaux, avec l’ouverture d’établissements prestigieux tels que St. Regis, W Hotels, Four Seasons ou encore le futur Moon Palace The Grand Punta Cana, qui deviendra le plus grand resort du pays.

Cette stratégie vise à attirer une clientèle à fort pouvoir d’achat, même si elle s’accompagne de défis, notamment en matière de recrutement, de formation et de maintien des taux d’occupation face à la concurrence croissante des croisières.

L’article complet sur travelweekly.com

Les voyageurs américains prêts à confier leurs vacances à l’IA

• Près de neuf américains sur dix accepteraient que des agents IA prennent des décisions d'achat de voyages à leur place @depositphotos/Chan2545
• Près de neuf américains sur dix accepteraient que des agents IA prennent des décisions d’achat de voyages à leur place @depositphotos/Chan2545
Selon une enquête d’Accenture sur les achats de fin d’année 2025, près de 60 % des voyageurs américains se disent à l’aise pour confier en grande partie ou entièrement la planification et la réservation de leurs vacances à l’IA générative.

Près de neuf sur dix accepteraient même que des agents IA prennent des décisions d’achat à leur place. Déjà, plus d’un tiers utilisent des outils d’IA proposés par les compagnies aériennes, les hôtels ou des assistants généralistes.

Cette évolution marque un tournant : l’IA ne sert plus seulement à l’inspiration, mais devient un acteur central de la prise de décision et de la réservation dans le secteur du voyage.

Un article de traveldailynews.com

Malgré l’économie en berne, les aéroports allemands continuent de décoller

Le trafic aérien dans les aéroports allemands poursuit sa progression. @depositphotos/PolAlVl
Le trafic aérien dans les aéroports allemands poursuit sa progression. @depositphotos/PolAlVl
En dépit du ralentissement économique, le trafic aérien dans les aéroports allemands poursuit sa progression.

En novembre, mois pourtant traditionnellement creux, le nombre de passagers a augmenté de 4,4 % pour atteindre 15,8 millions.

Si certains aéroports affichent de légères baisses, le trafic intercontinental progresse fortement et plusieurs plateformes enregistrent une croissance marquée, confirmant la résilience du transport aérien en Allemagne.

Un article de fvw.de

Insolite ! Respirer devient un luxe : quand les touristes paient pour de l’air en Chine

• À plus de 4 500 mètres d'altitude la montagne enneigée du Dragon de Jade, en Chine, contraint les touristes à acheter… de l'oxygène. @depositphotos/phaendin
• À plus de 4 500 mètres d’altitude la montagne enneigée du Dragon de Jade, en Chine, contraint les touristes à acheter… de l’oxygène. @depositphotos/phaendin
Sur la montagne enneigée du Dragon de Jade, en Chine, le dépaysement est total… jusque dans la respiration. À plus de 4 500 mètres d’altitude, l’air se fait si rare que les touristes doivent acheter des bouteilles d’oxygène pour éviter de finir essoufflés après trois pas.

Entre paysages de conte de fées, téléphériques secoués par le vent et pauses « inhalation payante », les visiteurs découvrent qu’ici, admirer la neige éternelle se mérite — et que respirer devient presque une activité de luxe.

A lire sur vietnam.vn


