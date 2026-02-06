Carburant durable : "C'est l'affaire de tous", agences et voyagistes compris !

Et pour une compagnie low cost, mais aussi les autres, voir les prix de sa principale source de charge multipliés par 3 ou 5, cela remet en question tout son business model.



Dans ces conditions, à l’horizon 2030 et au-delà, il ne fait plus vraiment de doute que l’aérien deviendra moins accessible, si tout le monde ne prend pas sa part.



Imaginez que, pour la seule compagnie nationale (Air France), le surcoût des carburants durables pourrait s’élever à 1 milliard d’euros chaque année.



" Pour que la production de SAF suive, nous devons générer un sentiment de forte demande auprès des industriels. Pour cela, tous les acteurs qui participent au transport aérien, la filière tourisme en fait partie, doivent participer à cette dynamique.



Il faut être réaliste. Quand on sait que le kérosène représente 25 à 30 % des coûts totaux d’une compagnie aérienne, alors imaginer qu’avec des SAF trois à cinq fois plus chers ! Tout le monde doit être conscient de ce sujet, et nous devons avancer ensemble.



Il faut aussi être réaliste, nous ne pourrons pas absorber indéfiniment ce surcoût.



Si demain nous voulons continuer à voyager de façon raisonnée et à des prix raisonnables, nous devons nous emparer collectivement de cette problématique, " affirme Victoria Morin.



Un message pieux, qui a vocation à faire bouger les lignes. Même si cela s’inscrit dans un contexte de relations tendues entre les différents acteurs de la filière, il est nécessaire de voir plus loin.



D’autant plus que si l’industrie des carburants durables est bien lancée, celle du e-fuel est encore balbutiante.



" Pour préserver ce monde qui est notre terrain de jeu, nous n’avons pas d’autre choix que de décarboner massivement notre économie. Et la solution la plus avancée technologiquement, actuellement disponible, est celle du carburant durable.



Notre principal enjeu est de sensibiliser les professionnels du tourisme au SAF, afin qu’ils proposent, in fine, comme ils ont pu le faire avec des solutions de compensation, cette fois une solution de décarbonation : l’achat de carburant durable pour leurs clients.



L’industrie pourrait aussi dédier une enveloppe à cela lors de chaque événement, comme les congrès, les éductours, ou encore pour les déplacements des collaborateurs. Les solutions existent, il manque juste une prise de conscience et de responsabilité, " conclut-elle.