Arrivée en France en 2000, Klara Ravier a appris le français, poursuivi ses études et décroché plusieurs diplômes.

Polyglotte (albanais, français, anglais, italien, espagnol) elle a entamé ensuite une carrière dans le monde du transport et de la logistique en tant que Key Account Manager dans des grands groupes internationaux tels GEFCO et GEODIS.



Début 2024, elle a changé de secteur avec la création de Terre d'Albanie, agence de voyage spécialisée à destination de l'Albanie. Elle définit ce projet comme une reconversion professionnelle, mais aussi comme "un vrai projet de vie".



Avec Terre d'Albanie, Klara souhaite faire découvrir le pays de son enfance, sa culture, son histoire et ses traditions. Elle considère sa double culture comme une vraie force et souhaite la mettre à profit pour redorer l'image de l'Albanie, cette destination méconnue, située à 2h de la France et qui comporte de nombreux atouts touristiques.



L'agence Terre d'Albanie propose des voyages authentiques et sur mesure, en individuel et/ou groupe, avec des expériences immersives tout en favorisant le développement de l'activité locale.