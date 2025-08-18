TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Assurance Voyage : la start-up française Koala rachetée par un géant irlandais !

CarTrawler met la main sur Koala


Sept ans après sa création, et surtout seulement deux ans après une levée de fonds de 2 millions d’euros, Koala change de dimension en intégrant le giron de CarTrawler. La start-up, qui se rêvait en référence européenne de l’assurance voyage, va sans doute voir son développement s’accélérer.


Rédigé par le Lundi 18 Août 2025

CarTrawler met la main sur la start-up française Koala - Depositphotos @focus_bell@hotmail.co.th
En mars 2023, nous avions laissé Koala avec 2 millions d’euros en poche pour se développer et conquérir l’Europe.

Un plan ambitieux que le rachat par CarTrawler pourrait bien transformer en réalité.

En effet, la start-up française spécialiste de l’assurance voyage vient d’être rachetée par la société irlandaise, la semaine dernière. Celle-ci se présente comme le principal fournisseur de technologies B2B dans la location de voitures et les solutions de mobilité pour l’industrie mondiale du voyage.

En mettant un pied dans l’assurance, CarTrawler intègre ainsi un nouveau produit à ses solutions.

"Lorsque nous avons lancé Koala Insurance, notre vision était simple : créer de toutes pièces des protections voyage équitables, faciles à utiliser et véritablement centrées sur le client.

Nous voulions remettre en question le statu quo d’un secteur qui laissait trop souvent les voyageurs impuissants. Grâce au travail incroyable de notre équipe, à la confiance de nos partenaires et aux retours de nos clients, nous avons concrétisé cette vision.

Aujourd’hui, Koala Insurance est proposée dans 17 pays et distribuée par plus de 70 partenaires de voyage," a commenté Léo Tordjman, cofondateur et PDG de la start-up française.

Assurance voyage : Koala vise un développement mondial

Cette acquisition s’explique par les besoins et demandes croissants des clients de CarTrawler en matière de produits auxiliaires et de services complémentaires à ceux liés à la mobilité.

Concrètement, l’entreprise irlandaise pourra proposer à ses clients, les acteurs du voyage, des produits d’assurance voyage flexibles, directement intégrés dans le flux de réservation, le tout avec un développement minimal, puisque Koala est avant tout une solution technologique BtoB.

A lire sur le sujet : Koala : la start-up qui aide et garantit les agences en cas de retard aérien

"L'acquisition de Koala est une nouvelle étape vers la réalisation de notre ambition de devenir la principale plateforme auxiliaire multi-produits pour l'industrie mondiale du voyage.

L'innovation produit et l'approche centrée sur le client de Koala en font une alliance naturelle. Ensemble, nous créerons davantage de valeur pour les partenaires de voyage et les voyageurs," a de son côté expliqué Peter O'Donovan, PDG de CarTrawler.

Avec cette alliance, la start-up française vise désormais un développement à l’échelle mondiale, et non plus seulement européenne.

En 2024, Koala visait déjà près de 1 million de voyageurs protégés par ses solutions d’assurance voyage, contre un objectif de 500 000 en 2023 et 100 000 réellement couverts en 2022.

Grâce à la levée de fonds, les effectifs sont passés de 8 à une vingtaine de collaborateurs en l’espace de deux ans.

Pour se faire une place dans ce secteur très codifié, Koala a choisi de s’attaquer au marché en misant exclusivement sur le BtoB, avec une solution simple et entièrement digitale.

"Nous créons de nouveaux produits d'assurance voyage seulement destinés aux agences en ligne ou physiques, autour de la perturbation des vols.

Nous avons enlevé toutes les exclusions possibles prévues par la loi. Il peut se passer n'importe quoi, dès la moindre minute de retard ou annulation, le voyageur est indemnisé.

Nous n'avons aucun humain pour traiter les réclamations et les règlements, la technologie nous permet de presque tout automatiser, contrairement à un assureur traditionnel," nous confiait Léo Tordjman.

Qui est CarTrawler, le nouveau propriétaire de Koala ?

Fondé en 2004, CarTrawler a été imaginé pour fournir une infrastructure technologique dédiée à la distribution de la location de voitures à l’échelle mondiale.

L’entreprise travaille essentiellement avec les sites internet de compagnies aériennes du monde entier.

Après dix ans de croissance rapide, CarTrawler a acquis les actifs en ligne de Holiday Autos et Argus Car Hire.

En 2011, la société est rachetée par BC Partners, un fonds européen de capital-investissement, pour un montant estimé par les médias irlandais à près de 450 millions d’euros. Elle sera toutefois revendue neuf ans plus tard pour seulement 100 millions d’euros, accompagnée d’un fort allègement de sa dette.

Depuis la fin de la crise du Covid, CarTrawler a pu reprendre sa croissance.

L’été dernier, elle comptait plus de 2 200 prestataires de services de location de véhicules dans 150 pays. En 2024, l’entreprise a généré 172,3 millions d’euros de chiffre d’affaires (+1,3 %), pour un bénéfice net de 6,6 millions d’euros.

Elle employait alors 415 personnes.

Tags : assurance voyage, cartrawler, koala
