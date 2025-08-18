Assurance Voyage : la start-up française Koala rachetée par un géant irlandais !

L'acquisition de Koala est une nouvelle étape vers la réalisation de notre ambition de devenir la principale plateforme auxiliaire multi-produits pour l'industrie mondiale du voyage.



L'innovation produit et l'approche centrée sur le client de Koala en font une alliance naturelle. Ensemble, nous créerons davantage de valeur pour les partenaires de voyage et les voyageurs,

Nous créons de nouveaux produits d'assurance voyage seulement destinés aux agences en ligne ou physiques, autour de la perturbation des vols.



Nous avons enlevé toutes les exclusions possibles prévues par la loi. Il peut se passer n'importe quoi, dès la moindre minute de retard ou annulation, le voyageur est indemnisé.



Nous n'avons aucun humain pour traiter les réclamations et les règlements, la technologie nous permet de presque tout automatiser, contrairement à un assureur traditionnel,

Cette acquisition s’explique par les besoins et demandes croissants des clients de CarTrawler en matière de produits auxiliaires et de services complémentaires à ceux liés à la mobilité.Concrètement, l’entreprise irlandaise pourra proposer à ses clients, les acteurs du voyage, des produits d’assurance voyage flexibles, directement intégrés dans le flux de réservation, le tout avec un développement minimal, puisque Koala est avant tout une solution technologique BtoB." a de son côté expliqué Peter O'Donovan, PDG de CarTrawler.Avec cette alliance,En 2024, Koala visait déjà près de 1 million de voyageurs protégés par ses solutions d’assurance voyage, contre un objectif de 500 000 en 2023 et 100 000 réellement couverts en 2022.Grâce à la levée de fonds, les effectifs sont passés de 8 à une vingtaine de collaborateurs en l’espace de deux ans.Pour se faire une place dans ce secteur très codifié, Koala a choisi de s’attaquer au marché en misant exclusivement sur le BtoB, avec une solution simple et entièrement digitale." nous confiait Léo Tordjman.