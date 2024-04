Assurance voyage : que propose la start-up Yupwego ?

"Nous sommes une solution sur-mesure.



Nous avons donc mis en place une stratégie de développement B2B notamment pour les tour-opérateurs et les agences de voyages. Nous avons déjà signé plusieurs agences de taille moyenne.



Nous sommes à même de proposer en moins de 2 minutes une assurance voyage à un client en agences de voyages via un intermédiaire soit via une API soit une interface web,

Contrairement à nos confrères, nous avons la possibilité de distribuer n'importe quelle assurance, que nous trouvons sur l'étagère c'est-à-dire des produits tout fait, soit des produits sur mesure que nous allons complètement personnaliser par rapport au client final grâce à notre intelligence artificielle,

Nous sommes avant tout des voyageurs, donc nous voulons voyager sereinement en ayant un voyage sécurisé, d'où l'assurance et nous voulons faire du bien à la planète avec des actions écoresponsables.



Nous sommes adhérent à 1% for the Planet et Team for the Planet, à qui nous reversons une partie de notre chiffre d'affaires et eux le reversent à des associations.



Nous avons un partenariat avec Flockeo et avec Respire, deux réseaux spécialisés dans l'éco-responsabilité et le voyage durable,

" précise le créateur de l'entreprise.Pour les professionnels du tourisme, il est possible de proposer un produit en seulement quelques clics. La procédure est très simple., il permet de proposer plusieurs produits, dont les agents de voyages ont vraiment besoin." Poursuit Pierre Bourret.Et pouril est aussi indispensable de prendre soin de la planète.Pour cela, les équipes ont récemment noué un partenariat avec Flockeo, pour intégrer les principes du tourisme éthique et durable dans les offres de Yupwego. Ce n'est pas tout." conclut le cofondateur de Yupwego.