Le salon du Ditex revient en 2026 sous une nouvelle direction !

L'opportunité de devenir président de 360Sharing me permet d'amener au cœur de l'événement une touche formation qui vient dynamiser la rencontre et donner de la profondeur aux échanges.



Notre priorité en 2026 sera de tenir la 20e édition du DITEX avec une nouvelle formule que nous avions commencé à imaginer avec Fabien Da Luz et que le sondage en cours auprès des exposants du DITEX a confirmé.



Organisé dans le sud de la France, cet événement a toujours eu pour vocation de permettre aux professionnels du tourisme (fournisseurs, réseaux de distribution) de se rencontrer en dehors de Paris vers la fin du mois de mars.



Cet ADN régional et accessible sera préservé, tout en insufflant un format totalement repensé.



Le nouveau DITEX mettra l’accent sur deux piliers fondamentaux : la formation professionnelle des vendeurs et des acteurs du terrain et les rencontres B2B ciblées, préparées et efficaces. Un événement pensé pour être utile, pragmatique, et source d’une valeur ajoutée qui va progresser !

De son côté, Francis Rosales ajoute : "360Sharing est aujourd'hui un des acteurs clés du secteur. Le Groupe accompagne tous types d'entreprises du tourisme dans la montée en compétence de leurs équipes via des outils digitaux innovants."