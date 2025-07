Comité interministériel du tourisme : ce qu'il faut retenir

La Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) salue notamment la relance du modèle partenarial de gouvernance avec la, saluée comme un choix cohérent avec la volonté exprimée par la CAT depuis février 2025.Le CIT a également permis de valider plusieurs mesures attendues, issues de 53 propositions de simplification portées par la CAT et ses fédérations depuis 2023. Ces réformes concernent notamment le droit applicable aux professionnels du secteur, avec l’objectif de. La CAT souhaite que ce mouvement s'amplifie avec une nouvelle série de mesures dès l'automne, intégrées aux textes de loi à venir.Des préoccupations ont également été exprimées sur la. La CAT a, et appelle à une. Elle se félicite cependant du lancement d’une concertation sur ce sujet.Enfin, la proposition gouvernementale de, en particulier concernant le 8 mai et le lundi de Pâques. La CAT alerte sur les impacts économiques et sociaux d’une telle mesure, notamment en termes de désaisonnalisation et d’accessibilité aux vacances. Elle plaide pour une concertation équilibrée afin de préserver la dynamique positive observée depuis 2024 dans le secteur touristique.