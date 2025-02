La CAT réitère son opposition à la fusion Atout France - Business France

"Par-delà les freins partenariaux et juridiques évidents d’un éventuel rapprochement statutaire, il apparaît de surcroît qu’aucune efficacité, ni budgétaire, ni opérationnelle, dans la conduite des missions de l’Agence ne résulterait d’un tel projet.



Bien au contraire, les fondements mêmes de la gouvernance partenariale du tourisme seraient immédiatement fragilisés, entraînant un effondrement de la dynamique de rassemblement des acteurs publics et privés du secteur et compromettant le financement partenarial des actions en faveur du tourisme français (30 millions d’€ sont amenés chaque année par les adhérents du GIE)."

Le projet de fusion entre Atout France et Business France pourrait-il resurgir des cartons ?Le gouvernement de Michel Barnier, avait annoncé sa volonté de fusionner Business France et Atout France afin de réaliser des économies. Les membres de la CAT avaient alors rappelé leur attachement à l'opérateur. Il réitère une nouvelle fois leur volonté de maintenir le GIE Atout France suite à un Conseil exécutif ce 12 février 2025. Serait ce le signe que la volonté de fusionner les deux agences serait encore à l'ordre du jour ?Dans un communiqué de presse il souligne :