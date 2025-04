Tourisme en France : quel bilan pour le début 2025 ?

En mars 2025, la France a enregistré une hausse de +2,8 % des arrivées aériennes internationales par rapport à mars 2024, portant la croissance cumulée depuis le début de l’année à +8 %. Les plus fortes hausses mensuelles proviennent de l’Australie (+27,2 %), du Japon (+27,7 %), de l’Inde (+27,7 %), de la Chine (+15,5 %) et du Canada (+10,2 %).



À l’inverse, les arrivées depuis le Mexique (–44,1 %), la Suède (–19,8 %) et le Danemark (–9 %) sont en net recul.



Comparativement, l’Espagne affiche une progression mensuelle de +5,3 % et l’Italie de +1,7 %. Sur l’ensemble du trimestre, la croissance des arrivées internationales atteint +3 % pour la France, +5 % pour l’Espagne et +2 % pour l’Italie.