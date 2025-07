Clément Mousset quitte Orient Express SILENSEAS

Pour rappel, LVMH et Accor ont décidé d'unir leurs forces afin d'accélérer le développement d’une Maison légendaire : Orient Express en 2024.De cette union est née un premier navire à voile qui utilisera la technologie Solid Sail. Le voilier ultra-moderne voguera dès 2026 grâce à 3 voiles rigides de 1 500 m2 chacune qui se hisseront sur 3 gréements à balestron inclinables et rotatifs et à une propulsion hybride de dernière génération fonctionnant, entre autres, au gaz naturel liquéfié.