Ben Trodd nommé à la tête de Four Seasons Yachts

La nomination de Ben Trodd au poste de directeur général de Marc-Henry Cruise Holdings Ltd. constitue une étape stratégique pour Four Seasons Yachts, qui s’apprête à entrer sur le marché des croisières de luxe avec le lancement du navire Four Seasons I prévu pour 2026. "", a déclaré, soulignant que Trodd était "". De son côté, Nadim Ashi, fondateur et copropriétaire de Marc-Henry Cruise Holdings, a estimé que c’était "".bénéficie d’un long parcours au sein de la marque, ayant débuté au London at Park Lane, premier hôtel européen de Four Seasons, avant d’occuper divers postes de direction, jusqu’à devenir vice-président principal des ventes et du marketing mondiaux en 2018. Il a également travaillé chez AMAN en tant que directeur de l’exploitation, avant de revenir chez Four Seasons . Sa mission comprendra la supervision des opérations techniques, de la planification, du déploiement, ainsi que des ventes et du marketing. Il coordonnera également les relations avec Fincantieri et Tillberg Design (Suède), partenaires de construction et de design, ainsi qu’avec l’équipe artistique dirigée par Prosper Assouline.Le navire Four Seasons I , attendu pour 2026, comptera 95 suites résidentielles, un ratio personnel/clients de 1:1, 11 restaurants, une marina transversale activée lors des "Journées Marina", et des offres dédiées au bien-être. Il naviguera entre les Caraïbes et la Méditerranée. "", a déclaré Trodd, ajoutant que "".