Relais & Châteaux : croissance solide pour le réseau d’hôtellerie indépendante

L’Association d’hôtels et de restaurants indépendants Relais & Châteaux publié son baromètre d’activité annuel. Sur la base des déclarations dede ses membres, elle enregistre un chiffre d’affaires cumulé ded’euros pour l’année 2024, soit une progression depar rapport à 2023.Cette croissance s’inscrit dans un contexte de forte concurrence et d’instabilité géopolitique. Elle est notamment soutenue par une politique d’adhésion dynamique - 68 nouvelles maisons ont rejoint le réseau en un an - et un renforcement des contrôles qualité.Depuis 2023, les inspections ont été rapprochées et sont désormais menées tous les deux ans.