Delta : les clients appelés à voter pour choisir la prochaine destination en Europe !

Delta Air Lines lance une initiative inédite dans le secteur aérien : la Route Race.
Du 25 au 29 août 2025, les membres du programme de fidélité SkyMiles pourront voter, via l’application mobile de la compagnie, pour déterminer la prochaine destination méditerranéenne qui sera intégrée au programme estival 2026.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Delta d’impliquer ses clients et ses collaborateurs dans le développement de son réseau international.
Cet été, la compagnie a déjà proposé son programme transatlantique le plus vaste à ce jour, incluant notamment une nouvelle liaison vers Catane, en Sicile.
Du 25 au 29 août 2025, les membres du programme de fidélité SkyMiles pourront voter, via l’application mobile de la compagnie, pour déterminer la prochaine destination méditerranéenne qui sera intégrée au programme estival 2026.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Delta d’impliquer ses clients et ses collaborateurs dans le développement de son réseau international.
Cet été, la compagnie a déjà proposé son programme transatlantique le plus vaste à ce jour, incluant notamment une nouvelle liaison vers Catane, en Sicile.
Delta : 3 destinations en lice
Autres articles
-
Delta Sky Club : agrandissements et innovations pour séduire les voyageurs
-
Miles Attack propose de convertir les MILES en euros
-
Delta Air Lines dévoile ses nouvelles cabines ! (Photos)
-
Delta : de nouvelles cabines "premium" entre New York et Los Angeles
-
United facilite le partage des miles avec ses proches !
Trois destinations sont en compétition, la Sardaigne (Italie), réputée pour ses paysages, ses criques, sa gastronomie locale et ses villages côtiers pittoresques.
Malte, qui combine des sites inscrits à l’UNESCO, une histoire millénaire et des plages aux eaux turquoise.
Et pour finir, Ibiza (Espagne), célèbre pour sa vie nocturne animée, ses plages préservées et ses liaisons vers l’île voisine de Formentera.
"La Route Race donne une voix à nos clients et employés pour influencer l’avenir de notre réseau", souligne Paul Baldoni, Senior Vice President Network Planning chez Delta.
Les résultats seront dévoilés environ 30 jours après la clôture des votes.
Malte, qui combine des sites inscrits à l’UNESCO, une histoire millénaire et des plages aux eaux turquoise.
Et pour finir, Ibiza (Espagne), célèbre pour sa vie nocturne animée, ses plages préservées et ses liaisons vers l’île voisine de Formentera.
"La Route Race donne une voix à nos clients et employés pour influencer l’avenir de notre réseau", souligne Paul Baldoni, Senior Vice President Network Planning chez Delta.
Les résultats seront dévoilés environ 30 jours après la clôture des votes.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille