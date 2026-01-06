TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima

De la Ville Éternelle à Miraflores, nhow affirme son ADN créatif


La marque lifestyle nhow, du groupe Minor Hotels, renforce sa présence internationale avec l’ouverture de deux nouveaux établissements à forte identité : nhow Roma, au cœur de la capitale italienne, et nhow Lima, première adresse de la marque en Amérique du Sud.


Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima - Depositphotos @Patryk_Kosmider
La marque lifestyle nhow, du groupe Minor Hotels poursuit son développement international avec l’ouverture de deux nouveaux établissements le nhow Roma, au cœur de la Ville Éternelle, et nhow Lima, première adresse de la marque en Amérique du Sud.

Ouvert officiellement en septembre 2025, nhow Roma marque une nouvelle étape dans l’expansion européenne de la marque lifestyle de Minor Hotels.

L'établissement est situé Corso d’Italia, à deux pas des jardins de la Villa Borghese et à quelques minutes à pied de sites emblématiques tels que la Fontaine de Trevi ou la Via Veneto.

L’hôtel dispose de 260 chambres réparties sur 7 étages. Certaines chambres offrent une vue panoramique sur la Villa Borghese.

Côté restauration, la brasserie LUDO, d’inspiration italo-américaine, propose une expérience culinaire évolutive, du petit-déjeuner aux cocktails nocturnes. Pensé autant pour les voyageurs d’affaires que de loisirs, nhow Roma intègre également un espace fitness, un salon de jeux et des espaces de coworking.

Avec 10 salles de réunion modulables, l’établissement ambitionne aussi de devenir une référence pour le segment MICE, accueillant séminaires, événements et célébrations dans un cadre créatif et high-tech.

nhow Lima : première escale sud-américaine pour la marque

Inauguré le 1er août 2025, nhow Lima signe la première implantation de la marque nhow en Amérique du Sud.

Situé dans le quartier prisé de Miraflores, à proximité du parc John F. Kennedy et du front de mer, l’hôtel se veut une porte d’entrée idéale pour découvrir la capitale péruvienne entre culture, gastronomie et vie nocturne.

L’établissement compte 243 chambres réparties sur 13 étages, au sein d’un bâtiment à l’architecture contemporaine imaginée par Bakpak Architects. Le design met en scène la convergence entre culture péruvienne traditionnelle et influences pop modernes, dans une atmosphère colorée et immersive. Les espaces communs multiplient les points « instagrammables », signature assumée de la marque.

Sur le plan gastronomique, le restaurant Zönico, situé au troisième étage, revisite les saveurs latino-américaines contemporaines, tandis que le bar panoramique Pagano, au 13ᵉ étage, s’impose déjà comme un nouveau spot de la vie nocturne limeña. L’offre de services comprend également une piscine sur le toit, une terrasse panoramique et un espace fitness.

Pensé pour répondre aux attentes du marché événementiel, nhow Lima dispose de 11 salles polyvalentes, lui permettant de se positionner sur le segment MICE.


