Capitale Italie : Découvrez Rome, la ville éternelle

Rome mérite largement son surnom de ville éternelle. Elle a constitué au fil de son histoire l'un des plus grands empires de l’antiquité. Elle est aussi un centre de la chrétienté et la capitale de l’Italie réunifiée. En plus de tout cela, elle est un symbole d’art et de culture. Et le plus important dans son histoire, c’est que tous ceux qui l’ont gouvernée ont veillé jalousement sur la préservation de ses richesses et de son patrimoine.



Pour arpenter ce musée à ciel ouvert, il est conseillé de s’y rendre entre mai et septembre. Une fois sur le sol italien, vous pourrez utiliser les transports publics pour découvrir les monuments et les sites qui l’ont rendu célèbre.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Vendredi 30 Septembre 2022

Lu 107 fois