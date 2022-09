Sardaigne : Pourquoi vous y rendre en vacances ?

Il est impensable de vivre de magnifiques vacances en Sardaigne sans goûter aux spécialités locales ou essayer les activités sur place.La cuisine sarde est à la fois rurale, méditerranéenne et moderne. La première - rurale - est composée de soupes, d'huile d'olive, de charcuteries, de viandes et, bien sûr, de pâtes. Pour le reste, vous pourrez goûter aux poissons frais et aux fruits de mer : langoustes, thons… De véritables délices qui raviront vos babines. Parmi les spécialités sardes emblématiques, on vous recommande d'essayer le Su Porchettu et les Culurgiones. Il s'agit de pâtes fraîches farcies au fromage… On ne vous en dira pas plus !La Sardaigne est également propice à la pratique de plusieurs activités sensationnelles. Ses côtes escarpées et sauvages seront votre meilleur terrain de jeu. Vous pouvez y pratiquer des sports nautiques et essayer les spots de kitesurf et de windsurf. Les eaux cristallines de la Sardaigne offrent, pour la part, de magnifiques sites de plongées sous-marines. Nombreuses sont donc les surprises qui vous y attendent. Nature, plages, eaux turquoise, patrimoine historique, cuisine… tant de bonnes raisons pour vous rendre en Sardaigne pour vos prochaines vacances !