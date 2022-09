Que faire en Sardaigne ?

Les nuraghes ou nuraghi sont ces ruines sardes qui se trouvent un peu partout sur l’île. On en compte effectivement plus de 7 000 en Sardaigne.Pouvant aussi bien avoir la forme d’une tour que d’un cône, ces édifices mégalithiques peuvent atteindre les 20 mètres de haut et comportent alors des escaliers dans leur enceinte. Remontant à l’âge de Bronze, il existe de grandes divergences par rapport à leur fonction. Si certaines pensent qu’ils servaient de structures défensives, d’autres croient qu’il s’agissait de lieux de culte. Parmi les plus connus, il y a bien sûr celui de Su Nuraxi. Ce dernier est l’un des plus imposants de l’île. Il est situé au sud de la Sardaigne et il a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les fouilles archéologiques ont démontré qu’il a été habité jusqu’au IIIe siècle avant Jésus-Christ.Notez qu’en plus de ces sites atypiques, vous pourrez voir à Barumini, le Casa Zapata Museum, l’église di San Giovanni Battista et le centre Giovanni Lilliu.